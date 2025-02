Alan Wake 2 erreicht neuen Meilenstein, neue Wachstumsziele für 2025

Remedy Entertainment, bekannt für seine innovativen und packenden Titel, hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: „Alan Wake 2“ hat die beeindruckende Zahl von 2 Millionen verkauften Einheiten überschritten. Doch das ist nicht alles, was in den letzten Monaten passiert ist. Remedy hat auch einen klaren Plan für die Zukunft formuliert, sowohl finanziell als auch kreativ, um sein Wachstum weiter anzukurbeln.

Erfolgreicher Abschluss des vierten Quartals 2024

Im vierten Quartal 2024 erzielte Remedy einen Umsatz von 11,7 Millionen Euro, was einem Anstieg von 13,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Doch trotz dieses Erfolgs gibt es auch Herausforderungen: Die Entwicklungsgebühren stiegen durch die Arbeiten an großen Projekten wie dem „Max Payne 1&2 Remake“ und dem mit Spannung erwarteten „Control 2“. Die Lizenzgebühren, die das Unternehmen aus den Verkäufen älterer Titel wie Control und der Alan Wake-Reihe erzielt, verzeichneten jedoch einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Erfreulich ist jedoch, dass „Alan Wake 2“ mittlerweile seine Entwicklungskosten und Marketinginvestitionen wieder eingespielt hat, sodass Remedy ab Ende 2024 Lizenzgebühren aus den Verkäufen des Spiels erzielen kann. Dies zeigt nicht nur den kommerziellen Erfolg des Spiels, sondern auch die langfristige Rentabilität der Marke.

Zukunftsaussichten für 2025: Wachstum und Expansion

Die Aussichten für 2025 sind vielversprechend. Remedy erwartet einen Anstieg des Umsatzes sowie ein positives Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum wird durch die fortschreitende Entwicklung und Erweiterung der beiden etablierten Franchises „Control“ und „Alan Wake“ vorangetrieben. Remedy plant, zukünftig alle eigenen IPs selbst zu veröffentlichen, was die Kontrolle über die kreativen Prozesse und die Monetarisierung stärkt.

Langfristig hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele gesetzt. Bis 2030 möchte Remedy ein hoch angesehenes Kreativstudio mit nachhaltigem, bedeutendem kommerziellen Erfolg sein. Das Unternehmen plant, den Umsatz bis 2027 zu verdoppeln und eine EBITDA-Marge von 30 % zu erreichen. Diese finanziellen Ziele sollen das Unternehmen nicht nur stabilisieren, sondern auch einen nachhaltigen Erfolg gewährleisten.

Der Erfolg von „Alan Wake 2“ soll durch kontinuierliche Erweiterungen und Updates weiter ausgebaut werden. Im Jahr 2024 veröffentlichte Remedy die zweite Erweiterung des Spiels, „The Lake House„, und die physische Deluxe-Edition. Zusätzlich wurde eine Collector’s Edition von Limited Run Games im Dezember ausgeliefert. Aber das ist noch nicht alles: Ein spezifisches Update für „Alan Wake 2“ wurde zum Launch der PS5 Pro im November 2024 eingeführt, zusammen mit mehreren Updates zur Verbesserung der Qualität auf allen Plattformen.

Diese kontinuierlichen Updates und Erweiterungen sollen nicht nur die Spielerbindung stärken, sondern auch die langfristigen Verkaufszahlen des Spiels fördern.

Neue Projekte in der Entwicklung: FBC: Firebreak und Max Payne Remakes

Neben dem Erfolg von „Alan Wake 2“ arbeitet Remedy an mehreren neuen Projekten. Eines davon ist „FBC: Firebreak„, ein kooperativer Multiplayer-Titel, der im Oktober 2024 im Rahmen des digitalen Xbox Partner Preview-Events vorgestellt wurde. Der Titel befindet sich in voller Produktion und soll in einem umkämpften Genre die richtige Positionierung finden. Dieser wird kostenlos via PlayStation Plus in diesem Jahr verfügbar sein.

Ein weiteres Highlight ist das „Max Payne 1&2 Remake„, das sich derzeit in der Vollproduktion befindet. Der Titel wird in Zusammenarbeit mit Rockstar Games entwickelt und soll den beliebten Klassiker für die moderne Generation neu aufleben lassen. „Control 2“ steht ebenfalls in den Startlöchern: Das Spiel hat die Produktionsbereitschaftsphase abgeschlossen und wird im Februar 2025 in die Vollproduktion gehen.