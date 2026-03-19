Alan Wake 2: PSSR 2.0 liefert massives Upgrade für den Performance-Modus

Die PS5 Pro liefert mit dem Update auf die neue Version von Sonys KI-Upscaler (PSSR 2.0) einen signifikanten Schub in der Bildqualität von „Alan Wake 2”. Nach meinen Eindrücken beim erneuten Anspielen des Titels unterstreicht nun auch die technische Analyse von Digital Foundry, worin die Stärken von PSSR 2.0 liegen.

Besonders der 60-FPS-Modus profitiert von einer drastisch erhöhten Stabilität und Schärfe, die den ursprünglichen FSR2-Ansatz weit hinter sich lässt.

Der Performance-Modus: Ein Sprung in der Bildruhe

Im Zentrum der Analyse von Digital Foundry steht der Performance-Modus von „Alan Wake 2“. Bisher nutzte dieser eine interne Auflösung von 864p, die auf 4K hochskaliert wurde – ein Faktor von 2,5. Unter der ersten Version von PSSR (PSSR 1) führte dies zu erheblichen Problemen: Ein konstantes Rauschen, das an einen unruhigen Filmkorn-Effekt erinnerte, überzog das Bild. Besonders Vegetation und indirekte Beleuchtung (SSAO) litten unter einem störenden Pulsieren.

Mit dem Wechsel auf PSSR 2.0 verschwinden diese Artefakte laut DF nahezu vollständig. Die Bildstabilität in Waldgebieten nimmt massiv zu und das „Wandern“ von Pixeln auf dem Boden in der Stadt Bright Falls ist eliminiert. Auch die Rekonstruktion feiner Details, wie Überlandleitungen oder Kratzer auf Metallgeländern, gelingt deutlich präziser.

Die neue Version zeigt zwar in extrem feinen Texturbereichen (z. B. entfernte Bäume) ein sehr feines, stabiles „Pfeffer-Muster“, doch dies wird als charakteristisches Merkmal des neuen Algorithmus eingeordnet, das die Schärfe ohne Ghosting erhält.

Quality-Modus und Raytracing: Detailarbeit statt Revolution

Der Qualitätsmodus arbeitet mit einer höheren Basisauflösung von 1224p. Hier sind die Verbesserungen durch PSSR 2.0 ebenfalls messbar, fallen aber weniger dramatisch aus, da der Upscaling-Faktor geringer ist und PSSR 1 bei dieser Datenmenge bereits weniger Fehler produzierte.

In Bezug auf die Raytracing-Reflektionen, die exklusiv auf der PS5 Pro verfügbar sind, bleibt die Neuerung moderat. Da PSSR ein Super-Resolution-Algorithmus ist und keine „Ray Reconstruction“ (wie Nvidias DLSS 3.5) betreibt, bleibt das Denoising der Reflektionen identisch. Das bedeutet: Das leichte Rauschen in den Spiegelungen ist nach wie vor vorhanden. Einzig die zeitliche Stabilität auf Oberflächen wie Wasser verbessert sich leicht, was jedoch auch an einer veränderten Jitter-Anpassung innerhalb des Patches liegen könnte.

Die Analyse verdeutlicht, dass PSSR 2.0 in der Lage ist, eine Bildqualität zu liefern, die im 60-FPS-Modus der PS5 Pro die native Qualität des 30-FPS-Modus der Standard-PS5 übertrifft. Die Tatsache, dass ein Upscaling von 864p auf 4K nun ein sauberes, „4K-ähnliches“ Ergebnis liefert, ist ein technischer Meilenstein für die Hardware.

Die PS5 Pro rechtfertigt ihren Nutzen hier primär über den Performance-Modus. Wer „Alan Wake 2“ mit 60 FPS spielen will, erhält durch PSSR 2.0 ein Bild, das die Artefakte der Basis-PS5 (FSR2) und der frühen Software hinter sich lässt. Das Upgrade ist für Besitzer einer PS5 Pro ab sofort über einen Titel-Patch verfügbar.