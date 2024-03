Alan Wake 3 soll deutlich schneller erscheinen, hofft Remedy

Ob es eine Fortsetzung von Alan Wake 2 geben wird, ist schwer abzuschätzen. Das Spiel hat sich inzwischen zwar über eine Million Mal verkauft, ist aber noch von der Gewinnschwelle entfernt. Hier hofft Remedy, dass Alan Wake 2 ein Long-Run wird, der sich im Gesamten auszahlt. Für das Studio ist das Spiel jedenfalls das am schnellsten wachsende Franchise. Immerhin konnte Remedy die von Epic Games getätigten Investitionen einspielen und man erwartet weitere erhebliche Umsätze in diesem Jahr.

