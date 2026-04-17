Alan Wake bringt die Finsternis: Erstes Phasmophobia-Crossover startet im Mai

Kinetic Games bricht mit langjährigen Traditionen von „Phasmophobia“ und bringt im Mai das erste offizielle Crossover-Event mit „Alan Wake 2“ in die Geisterjäger-Simulation. Spieler müssen sich auf eine „neue Präsenz“ einstellen, die vertraute Schauplätze manipuliert und laut Entwickler die bisherigen Ermittlungsmechaniken auf den Kopf stellt.

Der „Dark Place“ verschmilzt ab dem 12. Mai mit der Welt von „Phasmophobia“ und ersetzt die bisherigen, eher repetitiven Saison-Events durch eine zeitlich begrenzte Kollaboration mit Remedys Horror-Franchise. Während technische Details zum Ablauf noch unter Verschluss gehalten werden, deutet der Teaser-Trailer bereits eine massive atmosphärische Verschiebung an.

Alan Wake als Geisterjäger

Das Event mit dem Titel „Phasmophobia by Alan Wake“ markiert einen Wendepunkt für den Indie-Hit. Nach Jahren, in denen sich Feiertags-Events auf das Sammeln von Ostereiern oder Kürbissen beschränkten, greift Kinetic Games nun erstmals auf eine externe IP zurück.

Zeitraum: 12. Mai bis 2. Juni 2026.

12. Mai bis 2. Juni 2026. Inhalt: Exklusive Belohnungen (Trophäen, ID-Karten), neue visuelle Effekte und eine Entität, die laut Entwickler wie ein „professioneller Mimic“ agiert.

Exklusive Belohnungen (Trophäen, ID-Karten), neue visuelle Effekte und eine Entität, die laut Entwickler wie ein „professioneller Mimic“ agiert. Exklusivität: Art Director Corey Dixon bestätigte gegenüber PC Gamer, dass keine Wiederholung geplant ist – wer die Belohnungen will, hat nur dieses eine Zeitfenster.

Interessant ist die Beschreibung der neuen Entität. Sie soll „in vertraute Orte bluten“ und Ermittlungen auf eine Weise verdrehen, die Jäger so noch nicht erlebt haben. Das klingt nach mehr als nur einem neuen Skin für den Geist. Wir wissen, dass Alan Wake als Charakter die Realität durch sein Schreiben verändert. Wenn Kinetic Games das konsequent umsetzt, könnten wir es mit dynamischen Raumveränderungen oder manipulierten Beweismitteln zu tun bekommen.

Die Erwähnung des Mimic-Verhaltens im Kontext des Dark Place lässt vermuten, dass die klassische Beweissuche (EMF, Box, Fingerabdrücke) durch übernatürliche Täuschungen erschwert wird. Ein Geist, der aktiv die Umgebung umgestaltet, wäre genau der frische Wind, den das Spiel vor dem geplanten 1.0-Release Ende 2026 braucht.

Phasmophobia-Erfolg ist ungebremst

Dass „Phasmophobia“ mittlerweile über 28 Millionen Mal verkauft wurde, gibt dem Studio die nötige Hebelwirkung für solche Hochkaräter wie Remedy. Das Spiel verlässt damit die reine „Indie-Nische“ und festigt seinen Platz als Genre-König. Dass das Event einmalig bleibt, erhöht zwar den Druck („FOMO“), passt aber zum narrativen Stil von Alan Wake, wo Ereignisse oft flüchtig und albtraumhaft sind.

Das Crossover ist ein cleverer Schachzug. Es wertet die oft belanglosen Zwischen-Events massiv auf und nutzt die atmosphärischen Parallelen beider Spiele perfekt aus. Da es keine dauerhafte Integration ist, bleibt abzuwarten, wie tiefgreifend die spielerischen Änderungen wirklich sind. Aber allein die Vorstellung, mit der Taschenlampe durch ein verzerrtes Tanglewood Drive zu laufen, während die Regeln der Realität bröckeln, reicht für ordentlich Vorfreude.

Glaubt ihr, die „neue Präsenz“ ist nur ein aufgebohrter Mimic mit Alan-Wake-Skin, oder traut ihr Kinetic Games zu, die Beweisjagd fundamental zu verändern?