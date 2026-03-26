Alien Deathstorm angekündigt: Retro-Horror trifft Rebellion-Action

„Alien Deathstorm“ wurde beim Xbox Showcase angekündigt und kombiniert Ego-Shooter-Action mit Survival-Horror in einer Umgebung, die von atmosphärischen Katastrophen geprägt ist. Rebellion setzt dabei auf eine analoge 80er-Jahre-Ästhetik statt auf Hochglanz-Sci-Fi.

Rebellion verlässt die englische Provinz von „Atomfall“ und schickt Spieler in eine außerirdische Kolonie, in der mechanische Tastaturen wichtiger sind als Touchscreens. Der Titel mischt Eldritch-Horror mit klassischer Shooter-Mechanik und einer Prise Wetter-Extremismus.

Die Fakten zur Kolonie-Rettung

Die Rolle des Protagonisten ist als Combat Engineer definiert. Diese Figur fungiert als Ersthelfer für logistische Notfälle und physische Bedrohungen in isolierten Außenposten. Der Charakter ist kein unzerstörbarer Supersoldat, sondern ein Spezialist für Suche, Rettung, Sprengtechnik und Instandhaltung. In der Spielmechanik übersetzt sich das in ein hybrides System aus Kampf und technischer Problemlösung, während man Wochen vor einer möglichen Rettungsflotte auf sich allein gestellt ist.

Das Setting in „Alien Deathstorm“ setzt auf eine „analoge“ 1980er-Jahre-Ästhetik. Rebellion setzt auf klobige, mechanische Hardware und einen „lived-in“ Look, der an VHS-Sci-Fi und Lovecraft-Motive erinnert. Die Atmosphäre ist durch den Kontrast zwischen technischer Schwerfälligkeit und der Geschwindigkeit der Bedrohung geprägt.

Dynamisches Wettersystem arbeitet gegen den Spieler

Der „Deathstorm“ fungiert als dynamisches Hindernis im Leveldesign. Es handelt sich um ein saisonales, atmosphärisches Phänomen mit Hurrikan-Stärke, das die Kolonie verwüstet hat. Spieler müssen Wetterzyklen lernen und rechtzeitig Schutz suchen, um nicht von den Windmassen zerrissen zu werden. Die Stürme sind nicht nur Kulisse, sondern beeinflussen die Fortbewegung und erzwingen taktische Pausen in der Erkundung.

Gegnerseitig setzt das Studio auf eine Verschiebung der Machtverhältnisse. Während Rebellion ihre Shooter-Expertise für die Ballistik nutzt, bleibt die Munition und die Sicherheit eine knappe Ressource. Das Studio betont, dass der Spieler sich zwar zeitweise mächtig fühlen darf, aber durch das unvorhersehbare Verhalten der Kreaturen und die Umwelt niemals sicher sein soll. Der Fokus liegt auf dem „Second-to-Second“-Überlebenskampf in einer feindseligen Umgebung.

Ein Combat Engineer, der im 80er-Jahre-Look gegen Weltraum-Monster und schlechtes Wetter kämpft – im Grunde also ein ganz normaler Arbeitstag bei der britischen Bahn, nur mit mehr Munition.