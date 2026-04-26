Alien: Isolation 2 – Creative Assembly zeigt ersten Teaser

Sega und Creative Assembly haben zum „Alien Day“ den ersten Teaser zum Nachfolger „Alien: Isolation 2“ veröffentlicht, der ein neues Setting außerhalb der Sevastopol-Station andeutet.

Das lediglich 25 Sekunden lange Video mit dem Titel „False Sense of Security“ markiert das erste visuelle Lebenszeichen des Projekts seit der offiziellen Ankündigung der frühen Entwicklungsphase im Oktober 2024.

Ein Hinweis auf das neue Setting

Der Teaser bricht mit der klaustrophobischen Enge der Raumstation Sevastopol aus dem ersten Teil. Zu sehen ist eine dunkle, verregnete Außenumgebung, die stark an eine Kolonie auf einer Planetenoberfläche erinnert – womöglich LV-426 selbst oder eine ähnliche Einrichtung von Weyland-Yutani.

Kerninhalt des Trailers: Eine hydraulische Schiebetür öffnet sich und gibt den Blick auf eine nächtliche Szenerie im Regen frei.

Eine hydraulische Schiebetür öffnet sich und gibt den Blick auf eine nächtliche Szenerie im Regen frei. Wiedererkennungswert: Das ikonische Notfalltelefon, das im Vorgänger als manueller Speicherpunkt diente, ist prominent platziert.

Das ikonische Notfalltelefon, das im Vorgänger als manueller Speicherpunkt diente, ist prominent platziert. Tonalität: Der Untertitel „Ein Gefühl, sicherer zu sein, als man tatsächlich ist“ unterstreicht, dass das Spiel dem psychologischen Horror-Ansatz treu bleibt.

Der Vorgänger aus dem Jahr 2014 gilt bis heute als Meilenstein des Survival-Horrors, hauptsächlich aufgrund der unberechenbaren KI des Xenomorphs. Während das erste Spiel auf eine einzige, hochintelligente Kreatur setzte, die den Spieler jagte, lässt der neue Teaser Spielraum für Spekulationen: Bedeutet das Kolonie-Setting eine Abkehr von der „One-Xenomorph“-Formel hin zu Szenarien, wie man sie aus James Camerons Aliens kennt?

Technisch gesehen ist nach 12 Jahren seit dem Original ein massiver Sprung zu erwarten. Da Creative Assembly das Spiel erst Ende 2024 in die „frühe Entwicklung“ schickte, ist ein Release vor 2027 unwahrscheinlich.

Endlich Fakten statt nur Hoffnung. Der Teaser ist zwar extrem kurz, aber die Botschaft ist klar: Creative Assembly verlässt die ausgetretenen Pfade der Sevastopol. Das Risiko bei einem Kolonie-Setting auf einem Planeten ist der Verlust der Isolation, die den ersten Teil so brillant gemacht hat.

Wenn sie es jedoch schaffen, die unberechenbare KI in eine offenere, aber dennoch bedrückende Umgebung zu übertragen, könnte uns hier das nächste Horror-Highlight bevorstehen. Wer auf einen baldigen Release hofft, sollte seine Erwartungen dämpfen – vor 2027 rechne ich nicht mit einem Launch.