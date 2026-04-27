Creative Assembly verabschiedet sich für die Fortsetzung des Horror-Klassikers von der eigenen Technik und wechselt für „Alien: Isolation 2“ auf die Unreal Engine 5. Dieser Wechsel markiert einen radikalen technologischen Umbruch für das Franchise, bringt aber sowohl grafisches Potenzial als auch Performance-Sorgen mit sich.

Die Entscheidung für die Unreal Engine 5 markiert eine strategische Wende. Während die Cathode Engine vor zehn Jahren Maßstäbe im Hinblick auf Performance und Atmosphäre setzte, scheint Creative Assembly die internen Kapazitäten für eine Modernisierung des Grundgerüsts auf heutige Standards einzusparen.

Vorteil UE5: Die Engine bietet mit Hardware-Raytracing und Lumen-Beleuchtung Werkzeuge, die prädestiniert für den dynamischen Schattenwurf eines Alien-Spiels sind.

Die Engine bietet mit Hardware-Raytracing und Lumen-Beleuchtung Werkzeuge, die prädestiniert für den dynamischen Schattenwurf eines Alien-Spiels sind. Risiko Performance: Die Cathode Engine war ein Musterbeispiel für Optimierung. UE5-Titel kämpfen hingegen oft mit Shader-Compilation-Stottern und hohen Hardware-Anforderungen.

Die Jobbörse verrät mehr als nur die Engine. Da Creative Assembly zum jetzigen Zeitpunkt Führungspersonal für das Projekt sucht, befindet sich das Spiel noch in einer sehr frühen Phase der Produktion. Basierend auf üblichen Entwicklungszyklen für AAA-Titel dieser Größenordnung ist mit einem Release nicht vor 2028 zu rechnen.

Warum Unreal Engine 5 Fluch und Segen zugleich ist

Die Wahl der Engine lässt tief blicken, was die Ambitionen des Sequels angeht. Der erste Teaser-Trailer „Alien Isolation 2“ deutete bereits weitläufigere Außenareale an, die über die engen Korridore einer Raumstation hinausgehen. Hier spielt der Engine-Wechsel seine größte Stärke aus: Die Unreal Engine 5 ist durch Technologien wie World Partition deutlich besser für große, detaillierte Umgebungen optimiert als die alte Cathode Engine.

Dies könnte darauf hindeuten, dass Creative Assembly für die Fortsetzung eine offenere Weltstruktur oder zumindest deutlich größere, zusammenhängende Level-Hubs plant, ohne die Performance-Einbußen früherer Generationen in Kauf nehmen zu müssen.

Der Wechsel zur Unreal Engine 5 ist kein automatischer Garant für Qualität, sondern eher ein pragmatisches Werkzeug. Die grafischen Möglichkeiten für realistischen Horror sind gigantisch, aber die Sorge um die technische Politur bleibt bestehen. Da das Spiel noch Jahre entfernt ist, bleibt der Ball flach – die Technik muss sich erst im echten Gameplay beweisen.