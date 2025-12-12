Alien kehrt zurück: Neues Survival-Horror-Spiel entsteht bei Eidos Montreal

Es ist selten, dass ein Projekt, das jahrelang als gescheitert galt, plötzlich wieder auf dem Radar auftaucht. Doch genau das passiert gerade mit einem neuen Alien-Spiel, das laut Insider-Informationen einen zweiten Atemzug erlebt. Die Rückkehr ist nicht nur überraschend, sie könnte auch frischen Schwung in eine Reihe bringen, die nach Alien: Isolation nie wieder zu alter Spannung gefunden hat.

Ein „Arcade Survival Horror“ im verfallenden Weltall

Das neue Alien-Projekt soll ein reines Singleplayer-Spiel werden, angesiedelt auf einer auseinanderfallenden Raumstation, in der Spieler Xenomorphs und Spezialeinheiten gleichzeitig entkommen müssen. Laut Quellen erinnert das aktuelle Konzept an „Shadow of the Tomb Raider – nur mit Xenomorphs“.

Damit zeichnet sich ein Spiel ab, das klassische Survival-Horror-Spannung mit aktiverem Movement und Plattforming verbindet. Neben Kämpfen sollen vor allem Stealth, Ressourcenmanagement und situatives Problemlösen entscheidend sein. Die Entwickler planen adaptive Gegner-KI, die auf das Verhalten der Spieler reagiert statt blind anzugreifen, ein Ansatz, der besonders in dicht gebauter Umgebung funktionieren könnte.

Neue Figuren, vertraute Ikone – und viele Fragezeichen

Drei Charaktere tauchen in den bisherigen Dokumenten auf. Im Mittelpunkt steht die Ingenieurin Aubrey, die Werkzeuge wie Greifhaken oder Magnetstiefel einsetzt, um die Station zu erkunden. Ryuzo nutzt die Station als eigene Festung, was ihn zu einem möglichen Gegenspieler macht. Und dann ist da Ripley 8, ein Name, der sofort Erwartungen weckt.

Intern besteht die Hoffnung, Sigourney Weaver für eine Rückkehr zu gewinnen. Bestätigt ist das nicht, und das Team hat offenbar erst vorsichtig angefragt. Für Fans wäre dies sicherlich spannend, aber für die Produktionsrealität auch ein Risiko, das sich erst später einordnen lässt.

Früher Entwicklungsstand, aber positive Signale

Das Projekt trug über die Jahre mehrere Codenamen, wechselte mehrfach die Studios und galt lange als beerdigt. Nun scheint Eidos Montreal wieder am Ruder zu sein. Der aktuelle Budgetrahmen liegt unter 75 Millionen US-Dollar, deutlich über den ursprünglichen Plänen, aber immer noch überschaubar für einen Titel dieser Marke.

Der angepeilte Releasezeitraum ist 2028, wobei klar ist, dass sich in diesem frühen Stadium vieles ändern kann. Dass es überhaupt wieder konkrete Fortschritte gibt, ist jedoch ein gutes Zeichen und könnte bedeuten, dass das Team endlich eine klare Vision gefunden hat.

Vielleicht bedeutet dies den ersten ernsthaften Versuch seit Jahren, die Alien-Lizenz wieder zu einem echten Horror-Erlebnis zu machen. Wenn Eidos Montreal die Balance zwischen Action, Stealth und erzählerischer Spannung hält, könnte daraus mehr werden als ein weiterer Lizenzversuch.