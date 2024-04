Alien: Rogue Incursion – Horrorspiel für PS VR2 angekündigt

„Unser Team bei Survios ist ein großer Fan von ‚Alien‘ und entwickelt seit langem ‚Alien: Rogue Incursion‘. Dabei haben wir unsere Fähigkeit verfeinert, die technisch fortschrittlichsten, immersivsten und fesselndsten VR-Erlebnisse mit erstklassigen Franchises zu kombinieren,“ so Jefferson. „Diese völlig originelle Geschichte umfasst alle unsere Lieblingselemente aus 45 Jahren ‚Alien‘, von kinetischer Action und atemberaubender Erkundung bis hin zu unseren furchterregend einfallsreichen Xenomorphs, die einem wirklich Gänsehaut bereiten werden. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans es zu Weihnachten in die Hände bekommen.“

Survios ist ein äußerst erfahrener Entwickler bei VR-Spielen, die auch das erfolgreiche Creed: Rise to Glory umgesetzt haben. Mit Alien: Rogue Incursion verlässt dieser allerdings den Ring und widmet sich dem Horrorgenre. Dahinter steht ein brandneues Singleplayer-Action-Horror-VR-Spiel mit einer originellen Geschichte, die die Spieler vollständig in die Schrecken des Alien-Universums eintauchen lässt.

