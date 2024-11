Alien: Rogue Incursion – Story-Trailer stimmt auf das VR-Horror-Highlight des Jahres ein

Die Alien-Reihe hält die Survival-Horror-Fans in Atem. Während viele noch auf ein Alien: Isolation 2 warten, bringt Entwickler Survios mit Alien: Rogue Incursion frischen Schrecken in die VR-Welt. Ein neuer Trailer zeigt die düstere Story: Spieler schlüpfen in die Rolle von Zula Hendricks, einer Ex-Kolonialmarine, die auf den abgelegenen Planeten LV-354 reist, um einen Notruf zu beantworten.

