Aliens Fireteam Elite 2: Cold Iron bestätigt Entwicklung – Release erst 2026

Lange war es still um Aliens Fireteam Elite 2, den Nachfolger des 2021 erschienenen Koop-Shooters von Cold Iron Studios. Bereits im Sommer 2024 deutete eine interne Präsentation an, dass das Studio längst am Nachfolger arbeitet, inklusive neuer Klassen, erweiterter Spielmodi und frischem Fokus auf Teamplay.

Nun hat das Projekt einen weiteren Schub bekommen. Publisher Enad Global 7 (EG7) investiert bis zu 6,5 Millionen US-Dollar in das neue Spiel und bestätigt erstmals ein offizielles Zeitfenster – Q3 2026. Auch Cold Iron selbst legt nach und steuert rund 1,2 Millionen Dollar aus eigener Tasche bei.

Offiziell wurde der Titel zwar nicht beim Namen genannt, doch laut EG7 handelt es sich erneut um einen „kooperativen Action-Shooter auf Basis einer bekannten Filmmarke“. Wer hier an etwas anderes als Aliens Fireteam Elite 2 denkt, dürfte die letzten Jahre Gaming-News verschlafen haben.

Fünf Archetypen, ein Ziel: Überleben

Schon die geleakten Informationen aus dem Juli 2024 zeichneten ein klares Bild. Aliens Fireteam Elite 2 soll mit fünf spielbaren Charakter-Archetypen an den Start gehen – Swift, Deadly, Silent, Commander und Ranger. Jeder bringt eigene Primärwaffen und Fähigkeiten mit, was das taktische Zusammenspiel noch wichtiger machen dürfte als im Vorgänger.

Besonders spannend klingt der neue Annihilation Mode, der laut Leak klassische Horde-Elemente mit mehr Abwechslung in Missionszielen und Gegnerwellen kombiniert. Statt nur zu überleben, sollen Teams hier dynamische Aufgaben erfüllen, ein Schritt, der das bisher recht lineare Kampfsystem deutlich auffrischen könnte.

Was das für Fans bedeutet

Dass EG7 jetzt erneut in Cold Iron investiert, zeigt das Vertrauen in das Studio. Der erste Teil war solide, aber nicht frei von Schwächen, vor allem Wiederholungen im Missionsdesign und eine eher dünne Story bremsten den Langzeitspaß. Wenn Cold Iron diese Punkte gezielt angeht und die neuen Klassen sinnvoll integriert, könnte Aliens Fireteam Elite 2 genau der Schritt sein, den Fans sich erhoffen.

Bis 2026 bleibt genug Zeit, das Konzept auszufeilen, und vielleicht das bisher beste Koop-Erlebnis im Aliens-Universum zu schaffen. Die Frage ist nur: Wird das Spiel diesmal genug Biss haben, um länger zu überleben als seine eigenen Xenomorph-Gegner?