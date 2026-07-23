Aliens: Fireteam Elite 2 erscheint am 25. August – 4-Spieler-Koop und Nostalgie-Bonus

Cold Iron Studios bringt die Fortsetzung des Xenomorph-Shooters „Aliens: Fireteam Elite 2“ Ende August auf PC und Konsolen. Mit vier Spielern und frischen Elementar-Modifikationen geht die Bug-Jagd in die zweite Runde.

Am 25. August 2026 erscheint „Aliens: Fireteam Elite 2“ für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Dieses Mal zieht ihr nicht mehr zu dritt gegen die Säuremonster in den Kampf, sondern zu viert. Ein echtes Upgrade. Wer die Vorgänger-Runden gedreht hat, kennt das Dilemma mit freien Slots in der Truppe. Die Entwickler drehen an den richtigen Schrauben: KI-Gegner sollen schlauer agieren, Hinterhalte gezielter sitzen und die Specialist-Klasse lässt sich komplett anpassen.

Mikrotransaktionen und Fan-Service

Der Einstiegspreis der Standard-Edition liegt bei 49,99 EUR. Für die Premium-Variante rufen Cold Iron Studios und Daybreak 69,99 EUR auf. Dafür gibt es Kosmetik und Knarren im Look von Ellen Ripley sowie Comic-Held Herk Mondo.

Wer direkt zum Start das Crossover zum Film Alien: Romulus mitnehmen will, zahlt für das Pack um Rain Carradine noch einmal 9,99 EUR extra. DLC-Politik direkt an Tag eins. Das muss man wollen. Spannend ist dabei vor allem die Kryo-Unterlauf-Waffe aus dem Romulus-Paket, die Gegner einfriert und zerspringen lässt. Solche Elementar-Mods könnten die Dynamik im Gefecht spürbar verändern.

Der Vorgänger war ein grundsolider Laune-Macher im Sale, der aber schnell an Puste verlor. Vierer-Koop und tiefere Klassen-Mechaniken klingen nach dem richtigen Schritt. Ob das Trefferfeedback und das Missionsdesign dieses Mal langfristig fesseln, muss sich im August beweisen.