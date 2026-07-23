Aliens: Fireteam Elite 2 erscheint am 25. August – 4-Spieler-Koop und Nostalgie-Bonus

Cold Iron Studios bringt die Fortsetzung des Xenomorph-Shooters „Aliens: Fireteam Elite 2“ Ende August auf PC und Konsolen. Mit vier Spielern und frischen Elementar-Modifikationen geht die Bug-Jagd in die zweite Runde.
Am 25. August 2026 erscheint „Aliens: Fireteam Elite 2“ für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Dieses Mal zieht ihr nicht mehr zu dritt gegen die Säuremonster in den Kampf, sondern zu viert. Ein echtes Upgrade. Wer die Vorgänger-Runden gedreht hat, kennt das Dilemma mit freien Slots in der Truppe. Die Entwickler drehen an den richtigen Schrauben: KI-Gegner sollen schlauer agieren, Hinterhalte gezielter sitzen und die Specialist-Klasse lässt sich komplett anpassen.
Mikrotransaktionen und Fan-Service
Der Einstiegspreis der Standard-Edition liegt bei 49,99 EUR. Für die Premium-Variante rufen Cold Iron Studios und Daybreak 69,99 EUR auf. Dafür gibt es Kosmetik und Knarren im Look von Ellen Ripley sowie Comic-Held Herk Mondo.
Wer direkt zum Start das Crossover zum Film Alien: Romulus mitnehmen will, zahlt für das Pack um Rain Carradine noch einmal 9,99 EUR extra. DLC-Politik direkt an Tag eins. Das muss man wollen. Spannend ist dabei vor allem die Kryo-Unterlauf-Waffe aus dem Romulus-Paket, die Gegner einfriert und zerspringen lässt. Solche Elementar-Mods könnten die Dynamik im Gefecht spürbar verändern.
Der Vorgänger war ein grundsolider Laune-Macher im Sale, der aber schnell an Puste verlor. Vierer-Koop und tiefere Klassen-Mechaniken klingen nach dem richtigen Schritt. Ob das Trefferfeedback und das Missionsdesign dieses Mal langfristig fesseln, muss sich im August beweisen.
Schaut gut aus, und ist sicher ein coop Spaß. So wie Teil 1.
Frage. Ist jemandem aufgefallen das der 1te Teil nicht mehr coop/online fähig ist?