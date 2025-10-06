Aliens: Fireteam Elite 2 – ESRB Leak deutet auf verbessertes Gameplay und neue Koop-Dimensionen hin

Cold Iron Studios scheint sich erneut an den ikonischen Xenomorphs zu versuchen, diesmal ambitionierter denn je. Laut einer neuen ESRB-Einstufung ist Aliens: Fireteam Elite 2 tatsächöich real und könnte schon bald offiziell angekündigt werden. Doch was erwartet uns in diesem Nachfolger, der laut ersten Leaks deutlich über das Original hinausgeht?

Mehr Tiefe, mehr Spannung, weniger Grind

Das ursprüngliche Aliens: Fireteam Elite war ein solider Koop-Shooter, der vor allem Fans des Franchises abholte, aber spielmechanisch schnell an Tiefe verlor. Mit Teil 2 will Cold Iron Studios offenbar genau hier ansetzen.

Der vorherige Leak sprach von neuen Gameplay-Elementen wie interaktiven NPCs, optionalen Routen und einer verbesserten Gegner-KI, die für abwechslungsreichere Missionen sorgen sollen. Besonders spannend: Der neue „Annihilation“-Modus soll das bekannte Horde-Prinzip um Missionsziele und dynamische Begegnungen erweitern – ein cleverer Schritt, um langfristig motivierend zu bleiben.

Fünf Klassen, klare Rollen, keine Mikrotransaktionen

Statt frei erstellbarer Charaktere setzt Aliens: Fireteam Elite 2 auf fünf definierte Archetypen der sogenannten Dagger Company – Spezialisten, die jeweils über eine eigene Signaturwaffe und exklusive Fähigkeiten verfügen. Das klingt nach einer stärkeren Teamidentität und könnte das Zusammenspiel innerhalb des Squads deutlich vertiefen.

Positiv hervorzuheben ist, dass Cold Iron Studios laut Leak auf Mikrotransaktionen oder Lootboxen verzichtet. Zusätzliche Inhalte sollen klassisch über Story-DLCs erscheinen, ein Ansatz, den viele Fans begrüßen dürften.

Ein weiteres Detail, das zeigt, dass man auf modernes Koop-Design setzt. Plattformspezifische Voice-Optionen wie Discord-Integration auf PS5 und Xbox sollen die Kommunikation erleichtern. Zusammen mit neuen Navigations- und Erkundungselementen dürfte das Spiel dadurch immersiver wirken, weniger reines „Run and Gun“, mehr taktisches Teamplay.

Hoffnung auf den großen Wurf

Noch ist Aliens: Fireteam Elite 2 nicht offiziell angekündigt, doch die ESRB-Bewertung und die bisherigen Informationen deuten klar darauf hin, dass eine Enthüllung kurz bevorstehen könnte. Wenn Cold Iron Studios das Versprechen eines spannenderen, dynamischeren und faireren Koop-Erlebnisses einlöst, könnte dieser Nachfolger das werden, was der erste Teil sein wollte – ein echter Dauerbrenner für Sci-Fi-Shooter-Fans.

Was denkt ihr? Sollte Aliens: Fireteam Elite 2 stärker auf Story oder taktisches Gameplay setzen?