Aliens: Fireteam Elite 2 – Performance-Specs für Konsolen bestätigt

Entwickler Cold Iron Studios liefert zum nahenden Release die Konsolen-Spezifikationen für „Aliens: Fireteam Elite 2“. Während PlayStation 5 und Xbox Series X auf 1440p bei 60 FPS setzen, erreicht die PS5 Pro native 4K bei 60 FPS.

Die Basis-Systeme PlayStation 5 und Xbox Series X visieren eine Renderauflösung von 1440p bei angestrebten 60 Bildern pro Sekunde an. Das leistungsschwächere Pendant Xbox Series S wird hingegen fest auf 1080p bei 30 FPS begrenzt.

Den Spitzenplatz belegt die PS5 Pro. Durch das Hardware-Upgrade rendert der Koop-Shooter auf Sony-Flaggschiff-Konsole in 4K-Auflösung und hält dabei das Bildraten-Target von 60 FPS.

Vier-Spieler-Skalierung und Effekt-Last

Engineering Director Arnel Lim nennt gegenüber GamingBolt die Aufrechterhaltung dieser Framerates während komplexer Gefechte als zentrale Entwicklungshürde. Der Grund für die späte Bekanntgabe der Konsolen-Performance liegt in der strukturellen Skalierung des Titels.

Der Vorgänger setzte auf Dreier-Teams. Der zweite Teil erweitert das Team-Muster auf vier aktive Spieler. Diese Erweiterung erhöht die Berechnungsdichte pro Gefecht drastisch:

Mehr Partikeleffekte durch Flammenwerfer und Kryo-Minen

Höhere CPU-Last durch parallele Waffen-Interaktionen mit gegnerischen Xenomorph-Horden

Größere Umgebungsstrukturen für vier zeitgleiche Laufwege

Besonders bei maximalem Gegnersaufkommen auf dem Bildschirm geraten Standard-Konsolen an ihre Belastungsgrenze. Die Bildrate leidet laut Entwicklern primär unter der Überlagerung visueller Effekte und der simultanen Berechnung von Schadenswerten auf Horden-Ebene.

Für Spieler auf PS5 und Xbox Series X ist 1440p bei 60 FPS eine grundsolide Basis, sofern die Bildrate in vollen Gefechten stabil bleibt. Die Xbox Series S verkommt mit 30 FPS im schnellen Shooter-Genre zum klaren Kompromiss. Wer maximale Bildschärfe ohne Framerate-Einbrüche verlangt, findet aktuell nur auf der PS5 Pro oder einem entsprechend ausgestatteten PC die beste Konsolen-Erfahrung.