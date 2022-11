Aliens – Neuer Survival-Horrortitel soll 2023 erscheinen – Gerücht

Diese Information stammt wohl aus anonymen Quellen ( via ), wonach der Titel unter dem Codenamen Marathon entsteht. Welches Studio damit beauftragt wurde, ist nicht bekannt, der Release soll aber schon zu Weihnachten 2023 stattfinden. Creative Assembly hat sehr wahrscheinlich aber nichts mit dem Projekt zu tun, die derzeit an der neuen IP Hyenas arbeiten.

Das Aliens-Franchise nimmt offenbar so richtig an Fahrt auf. Neben dem bereits angekündigtem VR-Projekt von Survios soll im nächsten Jahr ein Survival-Horrortitel für die aktuellen Konsolen erscheinen.

