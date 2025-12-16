Latest

Alles neu, alles anders: Call of Duty 2027 mit neuer Sub-Serie, neuem Cast – Zombies wohl gestrichen

Call of Duty 2027 soll laut Leaker eine neue Sub-Serie einführen, mit Setting Ende 90er/Anfang 00er. Zombies-Modus möglicherweise gestrichen.

Niklas Bender
Niklas Author
ByNiklas Bender
Niklas ist seit 2023 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv. Er liebt die PS5, schreibt pointiert, bissig und mit klarer Meinung – egal ob zu...
Follow:
Keine Kommentare
Call Of Duty Movie

Die jährliche Call of Duty-Reihe steht womöglich vor einer radikalen Veränderung. Laut dem bekannten Leaker GhostOfHope plant Sledgehammer Games für 2027 ein neues Spiel, das nicht Teil der Black Ops- oder Modern Warfare-Sub-Serie sein wird. Stattdessen soll eine vollkommen neue Sub-Serie entstehen, inklusive neuer Charaktere, frischem Setting und offenbar größeren Gameplay-Änderungen.

Der Leaker, der zuletzt Informationen zu Modern Warfare 4 verbreitete, die offiziell dementiert wurden, betont, dass das Spiel zwischen den späten 90er- und frühen 2000er-Jahren angesiedelt ist. Damit geht Activision offenbar einen Schritt zurück in die jüngere Vergangenheit, weg von futuristischen Waffen und Militärszenarien der Gegenwart.

Gameplay im Wandel

Der Leaker nennt auch einige Details zum Gameplay: Omnimovement wird eingeführt, aber auf den Tactical Sprint, wie man ihn aus aktuellen Titeln kennt, soll verzichtet werden. Der klassische Zombies-Modus könnte dafür komplett wegfallen, ein radikaler Schritt für eine Serie, die den Modus seit Jahren als festen Publikumsmagneten pflegt.

Solche Änderungen lassen aufhorchen, vor allem angesichts der stagnierenden Wahrnehmung von Call of Duty in den letzten Jahren. Trotz vereinzelter Highlights fühlen sich Spieler die Serie in Teilen formelhaft und vorhersehbar. Ein frisches Konzept könnte hier tatsächlich den nötigen Impuls geben, oder für Diskussionen sorgen, wenn Erwartungen und Realität auseinanderklaffen.

Nichts ist offiziell

Für Spieler heißt das vor allem: Vorsicht bei den Erwartungen. Leaks sind noch keine offizielle Bestätigung. GhostOfHope hat zwar eine gute Trefferquote, doch gerade bei Modern Warfare 4 lagen seine Angaben zuletzt daneben. Activision ist aber scheinbar bereit, etablierte Markenmuster zu hinterfragen, zumindest auf dem Papier. Ob das tatsächlich in einem fertigen Produkt resultiert, wird die Zeit zeigen.

Das könnte dich auch interessieren

007 First Light
007 First Light: Leak enthüllt prominenten Bond-Gegenspieler – Collector’s Edition überraschend geändert
Playstation Plus Premium
PlayStation Plus Dezember: Leak zeigt erste Highlights für Extra- und Premium-User
Call Of Duty Black Ops 7 Beta
Call of Duty: Black Ops 7 wird kostenlos auf Zeit – ein neuer Kurs für das Franchise

Bevor Call of Duty 2027 erscheint, steht 2026 auf dem Plan, ein Jahr, das möglicherweise noch konservativer ausfallen wird, um den Reiz der neuen Sub-Serie vorzubereiten. Wer also neugierig ist, sollte die offiziellen Ankündigungen im Auge behalten und sich nicht zu früh auf vermeintliche Features versteifen.

Ps5 Sale 25
TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x