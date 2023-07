Alone in the Dark – So viel Spielzeit bietet das Remake

THQ Nordic und Pieces Interactive bringen in diesem Jahr die Alone in the Dark als Remake zurück, mit der man sich an den Ursprüngen des Franchise orientiert. Wie viel Spielzeit man damit bekommt, wurde jetzt in einem Interview angedeutet.

In Alone in the Dark treffen Psycho-Horror und Southern Gothic in einer Neuerzählung des Survival-Horror-Klassikers aufeinander. In der Rolle von Edward Carnby oder Emily Hartwood erkunden die Spieler verschiedene Umgebungen, bekämpfen Monster, lösen Rätsel und decken die schreckliche Wahrheit über das Herrenhaus von Derceto auf.

Zwei Kampagnen, doppelt so viel Spielzeit

Da man die Kampagne mit jedem der beiden Charaktere spielen kann, verdoppelt sich die reine Spielzeit. Pro Durchlauf kann man hier mit 6 bis 10 Stunden rechnen, wie man gegenüber Gamingbolt verrät:

„Wir streben eine Spielzeit von 6–10 Stunden für eine Kampagne an. Für ein umfassendes Story-Erlebnis würden wir erwarten, dass die Spieler das Spiel mindestens zweimal spielen.“ Gamingbolt

Wer schon jetzt einen Blick auf den Alone in the Dark werfen möchte, findet dazu den spielbaren Prolog im PlayStation Store. Darin wird Grace um eine Kleinigkeit gebeten: Sie soll dabei helfen, einen Brief an seine Nichte Emily Hartwood zu schicken. Sie scheint die Einzige zu sein, die die außerirdischen Schrecken verstehen kann, die Jeremys Gedanken heimsuchen, der sich seit einiger Zeit seltsam verhält.

„Bei all den Remakes, die heute erscheinen, ist man sich nie sicher, was man am Ende bekommt. Ich denke, dass Mikael und das Team von Pieces großartige Arbeit geleistet haben, um das Kerngefühl des Spiels zu bewahren. Sie gingen sogar noch weiter als alles, was ich vor 30 Jahren erwarten konnte.“ THQ

Wer Alone in the Dark schließlich in vollen Zügen erleben möchte, muss sich bis zum 25. Oktober gedulden. Dann erscheint das Spiel für PS5, Xbox Serie X|S und PC. Mit von der Partie sind Alone in the Dark Stars Harbour (Stranger Things, Black Widow) und Comer (Killing Eve, Free Guy).