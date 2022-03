Alterborn – Souls-like Shooter für 2023 angekündigt

Das Iron Lung Studio hat mit Alterborn einen neuen Souls-like Shooter für das kommende Jahr auf den New-Gen Konsolen und für den PC angekündigt.

Alterborn lädt die Spieler dazu ein, sich auf eine gefährliche Reise durch ein riesiges, bizarres Ödland voller jenseitiger Flora und Fauna zu begeben. Dieses seltsame Universum ist geheimnisumwoben und wartet darauf, von den Mutigsten entdeckt zu werden, jedoch spielt hier nichts nach den üblichen Regeln.

Alterborn ist als Third-Person-Survival-Action-Shooter voller schwarzem Humor konzipiert, der sich von verschiedenen Genres wie Soulslike, Roguelite, Looter-Shooter und mehr inspirieren lässt. Dazu verspricht man eine Fülle von Arcade-Fähigkeiten, die sowohl unaussprechliches Chaos als auch Spaß verursachen.

Hier erkundet man handgefertigte Level, die mit prozedural generierten Inhalten gefüllt werden, sowie ich stetig ändernden Gameplay-Mechaniken. Dabei kann man zuschauen, wie sich die Umgebung um euch herum in Echtzeit verändert.

Dabei muss man stets berücksichtigen, das eure Taten die Welt um euch herum direkt beeinflussen. Wann immer man die Shattered Lands betrifft, erwartet euch immer eine andere Erfahrung. Es gilt Muster darin zu erkennen und seine Herangehensweise anzupassen, um am Ende entsprechend belohnt zu werden.

Passt die Herausforderungen um die Gameplay-Mechaniken an, denn jedes Fortschrittssystem macht es notwendig, bedeutungsvolle Entscheidungen zu treffen. Dazu lassen sich unendlich viele Erweiterungen freischalten, die am Ende euren Spielstil bestimmen.

Stellt euch letztendlich auf die Seite derer, die ihr für würdig erachtet, und kämpft gegen diejenigen, die ihr missachtet. Beobachtet dabei, wie sich die Geschichte je nach euren Entscheidungen entwickelt, die um ein komplexes Beziehungssystem voller Möglichkeiten herum aufgebaut ist. Durch dieses System erhält man einen Einblick in das, was wirklich in dieser verrückten, instabilen Welt vor sich geht.

Alterborn erscheint voraussichtlich im dritten Quartal 2023.