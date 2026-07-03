Altern die Fans? Shawn Layden warnt vor AAA-Einheitsbrei

Über 60 Prozent der Kaufinteressenten für das aktuelle „Resident Evil Requiem“ sind 35 Jahre oder älter. Das zeigen aktuelle Daten des Analysten Matt Piscatella, die Ex-PlayStation-Chef Shawn Layden in einem Interview zur Zukunft von AAA-Einzelspieler-Titeln heranzieht.

Die junge Generation verliert offenbar das Interesse an klassischen, teuren Solo-Blockbustern. Ein alarmierendes Zeichen für die Industrie.

Alternde Fans und das Free-to-Play-Problem

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Ältere Gamer halten traditionsreichen Marken wie Resident Evil die Treue, während die jüngere Generation kaum noch einen Bezug zu diesen Marken aufbaut. Für sie sind Free-to-Play-Titel der Standard. Das liegt natürlich am Geld, ist aber nur die halbe Wahrheit. Wenn die heutige Spielergeneration älter wird und irgendwann wegbricht, droht dem klassischen AAA-Singleplayer das Fundament wegzubrechen. Das darf nicht passieren.

Shawn Layden glaubt im PSI-Podcast zwar fest daran, dass lineare Story-Spiele überleben, sieht aber ein massives Problem in der mangelnden Vielfalt der heutigen Spielelandschaft.

Zu viele Shooter, zu wenig Mut

Die Industrie hat verlernt, Risiken einzugehen. Ein Blick auf große Gaming-Shows zeigt fast nur noch Zombie-Apokalypsen, Space Marines oder Ritter mit riesigen Schwertern. Die großen Studios kopieren sich gegenseitig, um kein finanzielles Risiko einzugehen. Looter-Shooter, Hero-Shooter, Extraction-Shooter – der Markt ist überschwemmt mit den immer gleichen Konzepten.

Früher boomten Genres wie Rennspiele, Prügler oder Sportspiele in ihrer gesamten Breite. Heute beherrschen nur noch vereinzelte Platzhirsche wie EA Sports FC, Gran Turismo oder Tekken das Feld. Kreative, eigenwillige Experimente der Marke PaRappa the Rapper oder Katamari Damacy sucht man im AAA-Segment inzwischen vergeblich. Knallharte Marktrealität: Steigende Entwicklungskosten ersticken jede Kreativität im Keim. Die Publisher spielen lieber auf Nummer sicher. Ein fataler Fehler auf lange Sicht.

Wie retten wir den Singleplayer?

Das Interview legt den Finger tief in die Wunde einer stagnierenden Industrie. Wenn AAA-Einzelspieler-Spiele eine Zukunft haben wollen, müssen sie wieder überraschen und neue Genres erschließen, statt die zehnte Kopie des immer gleichen Shooters abzuliefern. Jüngere Spieler lassen sich nicht mit Nostalgie ködern. Sie wollen frische Ideen.

Wie seht ihr das: Welches ausgestorbene Genre oder welches abgedrehte Spielkonzept müsste ein Publisher heute mit Millionenbudget wiederbeleben, um euch oder die jüngere Generation komplett zu flashen?