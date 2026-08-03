Amazon besetzt Kratos neu: Dave Bautista soll verletzten Ryan Hurst ersetzen

Amazon MGM Studios verhandelt mit Dave Bautista über die Rolle des Kratos in der Realfilm-Serie zu „God of War“, nachdem sich der ursprüngliche Hauptdarsteller Ryan Hurst bei Stuntarbeiten die Bizepssehne gerissen hat.

Der Ausfall von Ryan Hurst trifft die Produktion vier Monate nach Drehbeginn im Juni 2026. Die chirurgische Refixation der Sehne und die anschließende Rehabilitation machen eine Weiterarbeit unmöglich. Amazon und Sony Pictures Television stoppten die Dreharbeiten in Vancouver umgehend.

Die Logistik hinter dieser Entscheidung ist kompromisslos: Die bereits fertiggestellten Szenen mit Hurst müssen komplett neu gedreht werden. Ab Mitte August läuft die Pre-Production mit dem neuen Cast an, für Mitte Oktober 2026 ist der Neustart der Kameras angesetzt. Bautista bringt durch seine Vergangenheit im Profi-Wrestling und das körperliche Training für das „Highlander“-Remake die nötige Physis mit, um ohne lange Vorbereitungszeit einzusteigen.

Produktionsplan und Zeitsprung für Season 2

Die Serie entsteht unter Showrunner Ronald D. Moore („Battlestar Galactica“) und war von Beginn an auf zwei direkt hintereinander gefilmte Staffeln ausgelegt. Trotz des Set-Unfalls hält das Studio an diesem Drehplan fest.

An der inhaltlichen Ausrichtung ändern die Verzögerungen nichts: Staffel 1 adaptiert das PlayStation-Spiel von 2018. Für die angekündigte zweite Staffel zeichnet sich jedoch bereits eine strukturelle Änderung ab. Casting-Aufrufe für die Rollen Codenamen „Joshua“ und „Ruth“ belegen, dass die Serie für die Fortsetzung direkt zu den Ereignissen von „God of War: Ragnarök“ springt. Für den gealterten Atreus (bisher Callum Vinson) und Thrud sucht die Produktion gezielt nach Darstellern im Alter von 14 bis 17 Jahren.

Der Wechsel zu Dave Bautista rettet den straffen Zeitplan der Multimillionen-Dollar-Produktion, verschiebt den Release auf Prime Video aber unweigerlich nach hinten. Fachlich ist die Entscheidung pragmatisch: Bautista hat in Charakterrollen wie in „Blade Runner 2049“ bewiesen, dass er physische Präsenz mit stoischer Tiefe verbinden kann – genau das braucht die Figur Kratos. Der parallele Zeitsprung in Season 2 zeigt zudem, dass Amazon das Material straff erzählt, anstatt die Handlung künstlich zu strecken.