Amazon Prime Day 2021 findet am 21./22. Juni statt

Der Onlineriese Amazon hat den Amazon Prime Day 2021 ausgerufen, der diesmal am 21. und 22. Juni stattfindet. Schon jetzt können sich Prime-User allerdings erste Angebote sichern.

Wie Amazon mitteilt, wird man an diesen Tagen über 2 Millionen Produkte im Preis drastisch reduzieren, die aus sämtlichen Produktkategorien stammen. Auf eine PS5 oder Xbox Series X wird man aber wohl nicht hoffen können.

Berechtigt für den Einkauf sind wie übliche alle Amazon Prime Kunden, die den Premium Service nach wie vor auch 30 Tage lang testen können, einschließlich aller Vorteile wie gratis Versand, besondere Angebote und vieles mehr.

Aber auch ohne PS5 & Co. dürfte sich der Prime Day in diesem Jahr wieder lohnen. So sind definitiv diverse Spiele für die neuen Konsolen zu erwarten, ebenso TV-Angebote, Heimkinos, Soundbars, Filme und vieles mehr. Damit kann man sich ebenfalls schon für seinen persönlichen Next-Gen Start eindecken.

Sobald die genauen Deals verfügbar sind, informieren wir noch einmal gesondert darüber, damit ihr euer persönliches Schnäppchen mitnehmen könnt.