Amazon Prime erhöht Abopreis um stolze 30 Prozent

In einer Mitteilung an alle Prime-User teilt das Unternehmen mit, dass man den Schritt zur Preiserhöhung mit generellen und wesentlichen Kostenanpassungen aufgrund von Inflation begründet, die wohl in der Logistik und den gestiegenen Energiepreisen zu finden sein dürften. Auf diese Umstände habe man keinen Einfluss und muss sie dementsprechend an die Kunden weitergeben.

Amazon Prime hat die nächste Runde an Preiserhöhungen angekündigt, wonach das Abo zukünftig rund 30 Prozent teurer sein wird. Das ist die erste Erhöhung seit 2017, der in den USA im Frühjahr eine Preisanpassung vorausgegangen ist.

