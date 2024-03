Amazon verkürzt Widerrufsrecht bei Videospielen, Filmen und Elektronik erheblich

Damit wird es ab April vorbei sein, denn wie der Spiegel auf Nachfrage bei Amazon berichtet, gilt in Zukunft eine Widerrufsfrist von 14 Tagen, also nur noch knapp die Hälfte der Zeit. Die neue Regelung greift ab dem 25. April 2024 .

Generell gilt der Onlinehändler als äußerst kulant, was Rückgaben betrifft, was oftmals als entscheidender Kaufgrund angesehen wird. Bisher hatten Amazon-Kunden 30 Tage Zeit, um sich von ihrem Kauf zu überzeugen oder davon zurückzutreten. Damit ging Amazon über die gesetzlichen 14 Tage weit hinaus, die unter anderem in Deutschland gelten.

What do you think?