AMD teilt Update zur PS6-Kooperation und präsentiert FSR 4-Technologie

Die PlayStation 6 rückt wieder ein Stück näher. Bereits im Dezember ließ PlayStation-Architekt Mark Cerny verlauten, dass Sony im Rahmen von „Project Amethyst“ mit AMD zusammenarbeitet. Die Partnerschaft soll eine Vielzahl von Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der Grafiktechnologie hervorbringen. Jetzt hat AMD diese Zusammenarbeit in den Mittelpunkt seiner aktuellen Präsentation gerückt – und das mit einigen spannenden Details.

AMD feiert sich selbst und teilt Neuigkeiten

Heute ist „Radeon Day“ – eine Art Feiertag für PC-Enthusiasten, an dem AMD traditionell neue Produkte präsentiert. Dieses Jahr stehen die neuen Radeon RX 9070 XT und RX 9070 Grafikkarten im Rampenlicht. Doch AMD nutzte die Gelegenheit nicht nur, um sich selbst zu feiern, sondern auch um eine kleine Bombe für Konsolenspieler platzen zu lassen: Die Entwicklung von FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) schreitet voran – und Sony ist dabei offenbar eng involviert.

FSR hat sich in den letzten Jahren als ernst zu nehmender Konkurrent zu Nvidias DLSS etabliert. Die Technologie erlaubt es Spielen, in einer niedrigeren Auflösung gerendert zu werden und per KI-Upscaling eine native 4K-Qualität zu simulieren. Das steigert nicht nur die Performance erheblich, sondern ermöglicht auch aufwendigere visuelle Effekte.

Mit FSR 4 will AMD den nächsten Schritt gehen. Dank neuer Algorithmen und einer stärkeren Einbindung von maschinellem Lernen soll die Upscaling-Qualität noch näher an native 4K-Grafik herankommen – und das ohne den proprietären KI-Beschleuniger von Nvidia. Eine der spannendsten Enthüllungen: Sony arbeitet direkt an den Modellen mit, die für den FSR 4-Upscaler genutzt werden. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass die PlayStation 6 auf diese Technologie setzen wird.

AMD bestätigt enge Zusammenarbeit mit Sony

In einer offiziellen Stellungnahme ließ AMD verlauten: „FSR 4 sieht fantastisch aus! Ich freue mich über die gemeinsame Entwicklung mit Sony Interactive Entertainment bei den Modellen, die für den FSR 4-Upscaler verwendet werden. Dies ist erst der Anfang. Bleiben Sie dran, um zu erfahren, was als Nächstes kommt!“

Damit dürfte klar sein: AMD und Sony arbeiten nicht nur an der nächsten Konsolengeneration, sondern wollen die Grenzen dessen, was mit Upscaling-Technologien möglich ist, weiter verschieben. Die nächste PlayStation wird auf modernste KI-gestützte Grafiktechnologien setzen – und AMD hat seinen Platz in dieser Zukunft bereits gesichert.