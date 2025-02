Amerzone – The Explorer’s Legacy: Release-Datum und spielbare Demo veröffentlicht

Amerzone – The Explorer’s Legacy ist eine Neuinterpretation des gefeierten Originals von 1999 und bringt die Geschichte um den mysteriösen Forscher Valembois in einer beeindruckenden modernen Inszenierung zurück. Spieler übernehmen die Rolle eines ehrgeizigen Journalisten, der einem uralten Geheimnis auf die Spur kommen will. Die Reise führt tief in die unberührte Wildnis des sagenumwobenen Landes Amerzone, wo die Weißen Vögel, eine vom Aussterben bedrohte Art, den Schlüssel zu einer vergessenen Wahrheit bergen.

Ab sofort können Spieler außerdem eine kostenlose Demo auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erleben. Diese bietet die perfekte Gelegenheit, in die immersive Welt von Amerzone einzutauchen und die ersten Schritte in diesem faszinierenden Abenteuer zu unternehmen. Besonders praktisch: Der Spielstand aus der Demo wird automatisch ins Hauptspiel übertragen, sodass Sie nach der offiziellen Veröffentlichung nahtlos weiterspielen können!

Abenteuerlustige aufgepasst! Microids und Microids Studio Paris haben offiziell bekannt gegeben, dass Amerzone – The Explorer’s Legacy, das aufwendig restaurierte Remake des legendären Point-and-Click-Klassikers von Benoît Sokal, am 24. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

