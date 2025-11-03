Analyst: Warum PS6 und Xbox Next keine Disc-Laufwerke mehr brauchen werden

Die kommende Konsolengeneration – PS6 und Xbox Next – könnte endgültig den Abschied von physischen Datenträgern einläuten. Laut Branchenanalysten Mat Piscatella ist der Markt längst so weit, dass Blu-ray-Laufwerke schlicht keinen wirtschaftlichen Sinn mehr ergeben. Und wenn man ehrlich ist, sind die Zeichen dafür unübersehbar, ohne Analyst sein zu müssen.

Die PS5 Digital Edition verkauft sich laut Händlern zunehmend besser als die Variante mit Laufwerk, und Publisher bringen ihre Spiele längst mit Fokus auf digitale Vertriebswege. Microsoft geht denselben Weg – Xbox Game Pass, Cloud-Streaming und stetig steigende Downloadzahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Warum ein Laufwerk überflüssig wird

Der Kern der Argumentation ist simpel: Kaum jemand benötigt noch Discs. Digitale Verkäufe machen bei PlayStation laut internen Quartalsberichten inzwischen über 70 % aller Softwareumsätze aus, Tendenz steigend. Bei Microsoft dürfte der Anteil ähnlich hoch liegen, wenn nicht sogar noch höher, zumal dort mit Game Pass und Cloud eine klare Richtung vorgegeben ist.

Dazu kommt, dass ein optisches Laufwerk teuer und fehleranfällig ist und Platz braucht. Jede eingesparte Komponente senkt die Produktionskosten, reduziert Fehlerquellen und ermöglicht kompaktere Designs.

Wenn Sony und Microsoft also die Wahl haben, ob sie ein Feature beibehalten, das nur noch ein kleiner Teil der Spieler nutzt – oder es weglassen, um mehr Marge und Designfreiheit zu gewinnen –, ist die Entscheidung logisch.

Spieler müssen sich auf Digital-only einstellen

Für viele Sammler ist das eine bittere Aussicht. Physische Spiele verschwinden nicht nur aus den Regalen, sondern auch aus der Kontrolle der Spieler. Kein Weiterverkauf, keine echten Eigentumsrechte, alles hängt an Accounts und Servern. Andererseits: Wer 2025 noch regelmäßig Discs nutzt, gehört längst zur Minderheit. Selbst Updates, Day-One-Patches und Zusatzinhalte machen physische Versionen ohnehin nur zu „halben“ Spielen. Der nostalgische Wert bleibt, aber der technische Nutzen schwindet.

Ein Mittelweg könnte optional bleiben, etwa separate Laufwerke für einen kleinen Kundenkreis. Sony hat das Konzept mit der abnehmbaren PS5-Disc-Version bereits getestet. Bei der PS6 könnte das zur Norm werden, denn wer will, kauft das Laufwerk separat. Für alle anderen ist die Konsole schlanker, günstiger und leiser. Unsere Prognose lautet nach wie vor, dass die PS6 ausschließlich als Digital Edition erscheint und mit dem aktuellen PS5-Laufwerk kompatibel ist, so wie es bei der PS5 Pro gehandhabt wird.

Die Richtung ist längst klar

Ob man will oder nicht: PS6 und Xbox Next werden sehr wahrscheinlich ohne fest verbautes Disc-Laufwerk erscheinen. Nicht, weil die Hersteller uns etwas wegnehmen wollen, sondern weil der Markt längst anders funktioniert. Die Zukunft ist digital, und das schon seit Jahren.

Solange Downloadgrößen beherrschbar bleiben und Cloud-Gaming stabiler läuft, wird kaum jemand das Klackern eines Disc-Laufwerks vermissen.