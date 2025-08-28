Hands-On: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Arkham trifft auf Klemmbausteine

Manchmal genügt ein kurzer Moment, um zu spüren, wohin die Reise geht. Als LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight auf der Gamescom zum Anspielen bereitstand, wurde schnell klar: Warner Bros. will mehr als nur die nächste Variation des bekannten Lego-Rezepts liefern. Zwischen vertrauten Mechaniken und spürbar ambitionierten Neuerungen präsentiert sich das Spiel erstaunlich selbstbewusst.

Bekannte Stärken, neue Richtung

Natürlich bleibt der typische Lego-Charme erhalten: bröckelnde Bausteine, interaktive Umgebungen und der augenzwinkernde Humor, der die Serie seit Jahren prägt. Auch die Sammelobjekte, zahlreichen Figuren und kleine Gags für Fans sind wieder an Bord.

Doch diesmal schlägt das Spiel einen deutlich ernsteren Ton an. Stilistisch orientiert es sich stark am ikonischen „The Dark Knight“ und inszeniert Gotham in einer spürbar düstereren Variante. Das Ergebnis wirkt überraschend stimmig und hebt sich klar von den oft bunteren Ablegern der Reihe ab. Schon die Demo transportierte dieses neue Gefühl: weniger quietschig, dafür atmosphärisch dichter, fast wie eine Hommage an Rocksteadys Arkham-Spiele – nur eben in Lego.

Düsteres Lego-Gotham: Zwischen Humor und Dark-Knight-Atmosphäre.

Verbrechen eins auf die Steinchen geben

Gameplay-seitig wird das Rad nicht neu erfunden, aber klar verfeinert. Die Steuerung folgt weiterhin dem Lego-Baukastenprinzip, wird aber durch neue Gadgets erweitert. Batman, Robin und Co. setzen sie sowohl im Kampf als auch beim Lösen kleiner Rätsel clever ein. Besonders auffällig sind manche Missionen, die mehr taktisches Denken verlangen, als man es von Lego gewohnt ist. Statt einfach alles kurz und klein zu schlagen, müssen Gegner gezielt isoliert oder Umgebungen aktiv genutzt werden.

Ein weiteres Highlight war ein leicht abgewandeltes Freeflow-Kampfsystem, das unverkennbar von den Arkham-Spielen inspiriert wurde. Kombos wirken dynamischer, die Kämpfe flüssiger. Damit schlägt Warner Bros. eine Brücke zwischen zwei Welten. Fans klassischer Lego-Leichtigkeit werden nicht abgeschreckt, während Spieler, die sich etwas mehr Anspruch wünschen, neue Reize finden.

Das macht auch deutlich, welche Ambition das Entwicklerteam verfolgt. Nicht nur Nostalgiker, sondern auch ein erwachseneres Publikum soll sich abgeholt fühlen. Gleichzeitig bleibt der Einstieg niedrigschwellig – Gelegenheitsspieler oder Familien müssen keine Angst vor überfordernder Komplexität haben. Diese Gratwanderung funktionierte in der Messe-Demo überraschend gut.

Stein-Gotham in Bestform

Technisch hat sich das Spiel sichtbar weiterentwickelt. Die Oberflächen der Lego-Steine glänzen realistischer, kleine Kratzer oder Fingerabdrücke sind zu erkennen – Details, die das Auge sonst schnell übersehen könnte. Gotham selbst wirkt dichter, stimmungsvoller und detailreicher als in bisherigen Lego-Spielen.

Auch die akustische Präsentation verdient ein Lob. Bekannte Batman-Motive ertönen orchestraler und wuchtiger, ohne den typischen Lego-Humor zu verdrängen. Gerade dieser Kontrast – episch, aber dennoch verspielt – macht den Reiz aus. Besonders gelungen sind die zahlreichen Anspielungen auf Batmans Historie. Vom klassischen Comic-Anzug über das ikonische Tumbler-Batmobil bis hin zu moderneren Designs reicht die Bandbreite. Das wirkt nicht wie ein Fremdkörper, sondern fügt sich organisch zu einem Gesamtbild zusammen, das den Weg vom jungen Bruce Wayne bis zum dunklen Ritter stilvoll abdeckt.

Erste Einschätzung

Mein Eindruck nach dem Anspielen: Lego Batman: Legacy of the Dark Knight könnte das bisher rundeste Batman-Abenteuer der Reihe werden. Die Mischung aus bekannten Lego-Mustern und ernsthafterer Tonalität funktioniert überraschend gut, ohne Brüche im Spielfluss. Gerade das neu justierte Kampfsystem und die stärker auf Atmosphäre ausgelegte Präsentation lassen darauf hoffen, dass hier mehr als nur eine weitere Iteration entsteht.

Natürlich bleibt offen, wie viel Substanz die finale Kampagne tatsächlich bieten wird, und ob die taktischen Elemente konsequent durchgezogen werden oder nur in ausgewählten Missionen glänzen. Doch der Messe-Eindruck legt nahe: Hier entsteht eine Evolution statt bloßer Wiederholung.

Für Fans von Batman und Lego gleichermaßen ist das eine spannende Perspektive, und vielleicht das erste Lego-Spiel seit Langem, das auch Spieler anspricht, die mit den quietschbunten Abenteuern der Vergangenheit eher wenig anfangen konnten.