Animula Nook – PS5 bekommt sein eigenes Animal Crossing

Die PlayStation 5 bekommt einen neuen Kandidaten für alle, die es gemütlich mögen: Animula Nook. Tencent Games und das Studio LilliLandia Games kündigten das Spiel als „fantasy life simulation“ in einer winzigen, aber lebendigen Welt an.

Ob auf PS5, Switch 2, PC oder Mac, Spieler sollen in ein mikroskopisches Abenteuer eintauchen können, bei dem Alltagsgegenstände zu fantastischen Landschaften werden. Ein genauer Release-Termin steht noch aus.

Ein winziger Blick auf eine riesige Welt

In Animula Nook schrumpfen die Spieler auf Miniaturgröße und erleben den Alltag aus einer völlig neuen Perspektive. Kaffee-Tassen, Bücherregale oder Gewürzdosen werden zu begehbaren Welten, in denen man Ressourcen sammeln, bauen und neue Freunde treffen kann. Die Entwickler versprechen eine Mischung aus Erkundung, Kreativität und sozialer Interaktion. Ob man nun seltene Materialien findet oder kleine Geschichten mit den Bewohnern erlebt, alles wirkt wie ein lebendiger Cartoon, nur dass der Spieler mittendrin steckt.

Besonders interessant ist der Ansatz, dass selbst scheinbar alltägliche Dinge zu wertvollen Ressourcen werden. Sonnenlicht, Regentropfen oder ein sanfter Windzug dienen als Materialien für das Crafting, während Münzen, Knöpfe und andere kleine Gegenstände in der Miniaturwelt zu Schätzen werden. Das eröffnet Möglichkeiten für Spieler, die Freude an Details und an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten haben.

Kreativität im Überfluss

Das Bau- und Dekorationssystem wirkt flexibel: Milchkartons können zu Häusern werden, Teetassen zu Cafés und Gewürzdosen zu leuchtenden Läden. Spieler können ihren eigenen, einzigartigen kleinen Lebensraum gestalten und dabei sogar mehrere Ebenen eines Hauses oder Büros nutzen. Mit intuitiven Tools lassen sich Objekte zerlegen, neu kombinieren oder als Blaupause für größere Projekte nutzen. Das klingt nach einem Paradies für alle, die gern experimentieren und eigene Visionen umsetzen wollen.

Auch das soziale Element scheint nicht zu kurz zu kommen. In der Miniaturwelt gibt es zahlreiche Bewohner, die man treffen, beschenken und näher kennenlernen kann. Mit der Zeit entfalten sich persönliche Geschichten, und wer genug Mühe investiert, kann die kleinen Wesen sogar dazu bringen, in das eigene Heim einzuziehen.

Warum Animula Nook relevant ist

Was Animula Nook spannend macht, ist nicht nur die niedliche Aufmachung, sondern die Art, wie Alltagsgegenstände neu interpretiert werden und Kreativität, Entdeckung und soziale Interaktion verbunden werden. Es könnte für PlayStation-Spieler eine interessante Alternative zu klassischen Lebenssimulationen wie Animal Crossing oder Stardew Valley darstellen, gerade weil es die Welt aus einer Miniatur-Perspektive neu denkt.

Ob das Spiel langfristig fesseln kann, hängt davon ab, wie tief die Systeme wirklich sind und wie sehr Spieler motiviert werden, regelmäßig zurückzukehren. Aber der Ansatz ist vielversprechend: eine charmante, eigenständige Interpretation des Cozy-Game-Genres, und die PS5 bekommt damit definitiv ein Spiel, das so bisher noch nicht existiert.