Anna Williams: Der Scharlachrote Blitz ist ab sofort in Tekken 8 spielbar

In der explosiven Welt von TEKKEN 8 gibt es eine neue, aber keineswegs unbekannte Kämpferin, die die Bühne betritt: Anna Williams, der scharlachrote Blitz, der erste neue Charakter in der zweiten Season des Spiels. Mit einer Geschichte, die von Verrat, Rache und einer explosiven Rivalität geprägt ist, lässt Anna ihre Gegner in die Hölle blicken – und das ist erst der Anfang.

Rache im Blut: Annas Kampf gegen ihre Schwester Nina

Anna, eine ehemalige Auftragskillerin, ist nicht nur durch ihre gefährlichen Fähigkeiten bekannt, sondern auch durch ihre tief verwurzelte Feindschaft zu ihrer Schwester Nina. Diese Rivalität nimmt eine noch düsterere Wendung, als Anna ihre Schwester zur Verantwortung für den Mord an ihrem Verlobten zieht. Dieser Mord markiert den Beginn ihres erbitterten Rachefeldzugs, der Anna in TEKKEN 8 erneut ins Rampenlicht rückt. Ihr Kampfgeist und ihre tödlichen Fähigkeiten als Auftragskillerin machen sie zu einer der furchterregendsten Figuren im Spiel – eine Figur, die weder Mitleid noch Gnade kennt.

Mit dem Eintritt von Anna in den Kader von TEKKEN 8 wird die Anzahl der Charaktere auf stolze 37 erhöht. Fans der Serie können sich über den Erwerb des Season 2 Character Pass oder des Season 2 Character and Stage Pass freuen, um nicht nur Anna, sondern auch drei weitere Charaktere im Laufe des Jahres freizuschalten. Wer es jedoch eilig hat, kann Anna auch separat erwerben und direkt ins Geschehen eingreifen.

TEKKEN 8 setzt neue Maßstäbe

Was TEKKEN 8 (unser Review) jedoch wirklich von seinen Vorgängern abhebt, ist die beeindruckende technische Weiterentwicklung. Entwickelt von Bandai Namco Studios, setzt das Spiel auf die Unreal Engine 5 und liefert eine Grafik, die nicht nur die Kampfszenen in nie dagewesener Detailtreue darstellt, sondern auch das ganze Spielerlebnis auf ein neues Level hebt. Zerstörbare Umgebungen, überarbeitete Charaktermodelle und ein aggressiveres Kampfsystem bringen frischen Wind ins Genre und sorgen für noch intensivere Auseinandersetzungen.

Die Veröffentlichung von TEKKEN 8 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC markierte einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Fighting-Game-Reihe. Mit neuen Spielmodi, innovativen Features und einem tiefgründigen, spannungsgeladenen Charakter wie Anna Williams, steht TEKKEN 8 für alle Fans der Reihe als absolute Pflichtanschaffung auf dem Plan.

Also, wer ist bereit, sich der scharlachroten Blitzangriffe von Anna Williams zu stellen? Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird – und sie liefert den perfekten Beweis.