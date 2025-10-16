Anno 117: Pax Romana – Das Römische Reich nach deinen Regeln aufbauen

Mit Anno 117: Pax Romana kehrt die beliebte Aufbaureihe in die Blütezeit des Römischen Reiches zurück, und präsentiert sich zugleich als bisher umfangreichster Teil. Wer dachte, dass Städtebau nur aus Straßen, Häusern und Märkten besteht, sollte sich auf eine Mischung aus Strategie, Diplomatie und sorgfältiger Ressourcenplanung einstellen. Im offiziellen Deep-Dive-Trailer bekommt man bereits einen Eindruck davon, wie vielfältig und dynamisch das Spielerlebnis sein wird.

Dein Imperium, deine Entscheidungen

Das Spiel beginnt im Jahr 117. Als römischer Statthalter wird man damit beauftragt, die einst verfallenen Provinzen wiederaufzubauen und Wohlstand zu sichern. Dabei stellt Anno 117: Pax Romana die Spieler vor Entscheidungen, die weit über einfache Stadtplanung hinausgehen. Akzeptierst du lokale Traditionen oder setzt du auf römische Ambitionen? Willst du deine Provinzen durch Handel und Diplomatie vergrößern oder durch militärische Stärke erobern? Jede Handlung beeinflusst nicht nur den Wohlstand deiner Städte, sondern auch das Verhältnis zum Kaiser selbst.

Der Einstieg ist klassisch: Handelskontore auf Inseln errichten, erste Unterkünfte bauen und Lieferketten für Rohstoffe wie Holz aufbauen. Doch schon bald werden Unterschiede zwischen Regionen wie Latium und Albion deutlich. Während Latium mit Weinbergen und Lavendelfeldern für geordnetes, quadratisches Stadtwachstum lockt, verlangen Albions Sumpfgebiete kreative Lösungen für organische Stadtlayouts. Über 150 Entdeckungen warten darauf, entdeckt zu werden – von Brunnen über militärische Innovationen bis hin zu technologischen Durchbrüchen, die jede Provinz einzigartig machen.

Glaube, Kultur und Diplomatie formen dein Reich

In Anno 117: Pax Romana geht es nicht nur um Häuser und Straßen. Religion spielt eine entscheidende Rolle: Ob Mars, Epona oder Ceres, jede Gottheit beeinflusst Wirtschaft, militärische Stärke oder landwirtschaftliche Produktivität. Ebenso wichtig ist Diplomatie. Rivalen, Händler oder Piraten reagieren auf deine Entscheidungen, und der Aufbau von Handelsallianzen oder Verteidigungsbündnissen kann über Erfolg oder Misserfolg einer Provinz entscheiden. Das Spiel belohnt kluge Strategien, bei denen Stadtplanung, Glaube und Politik Hand in Hand gehen.

Frieden und Handel sind nur ein Teil des Spiels. Wer Rivalen einschüchtert oder Gebiete erobern möchte, muss strategisch denken. Landeinheiten, Marineeinheiten und Verteidigungsanlagen lassen sich nach den eigenen Vorlieben aufrüsten und spezialisieren. Gleichzeitig erlaubt der Mehrspielermodus PvP- und PvE-Erlebnisse: Ob als Konkurrent:innen gegeneinander oder gemeinsam gegen KI-Herausforderungen, die Interaktion mit anderen Statthalter:innen eröffnet neue strategische Möglichkeiten.

Außerhalb der Kampagne bietet der Sandbox-Modus völlige Freiheit: Schwierigkeit, Startprovinz und vorhandene Rivalen lassen sich anpassen, sodass Städte unter unterschiedlichen Bedingungen wachsen oder gedeihen können. Jede Entscheidung formt langfristig das Vermächtnis des eigenen Reiches.

Anno 117: Pax Romana erscheint am 13. November. Wer Lust hat, sein Römisches Reich zu gestalten, kann jetzt vorbestellen.