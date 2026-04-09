Anno 117 Pax Romana: Neuer DLC bringt mit „Cinis“ die größte Insel der Seriengeschichte

Ubisoft liefert am 23. April den neuen Gameplay-DLC „Die Verheißung des Vulkans“ für „Anno 117: Pax Romana“, der mit einer gigantischen Vulkaninsel und der neuen Ressource Obsidian das Risikomanagement in den Fokus rückt. Die Erweiterung ist der Auftakt des Year-1-Pass und führt neben einer neuen Gottheit auch ein Freunde-werben-Programm ein, das kosmetische Belohnungen freischaltet.

Die neue Insel namens Cinis ist das Herzstück des DLCs. Dass Ubisoft Mainz hier die „größte Insel der Reihe“ verspricht, ist ein klares Signal an die Schönbauer und Großstädter der Community, die in Anno 1800 oft an Platzmangel auf Crown Falls verzweifelten. Doch die schiere Baufläche kommt mit einem Preis: einem aktiven Vulkan.

Was wir aus dem Gameplay-Trailer lesen können: Der Vulkan ist keine reine Kulisse, sondern eine permanente Bedrohung. Das verändert die Statthalter-Dynamik massiv. Wer die fruchtbaren Böden am Kraterrand für den Abbau der neuen Ressource Obsidian nutzen will, muss das Risiko eines Ausbruchs einkalkulieren. Das erinnert an die Katastrophen-Mechaniken alter Teile, scheint hier aber durch die neue verehrbare Gottheit und strategische Entscheidungen beeinflussbar zu sein.

Obsidian und die neue Händlerin

Mit der Einführung von Obsidian in „Anno 117 Pax Romana“ wird die Produktionskette erweitert. In Anno-Logik bedeutet eine neue Luxus-Ressource meist einen Sprung in der Attraktivität oder den Bedürfnissen höherer Zivilisationsstufen. Die neue Händlerin Ceacilia wird hier vermutlich als zentrale Anlaufstelle dienen, um die gefährlich gewonnenen Güter zu monetarisieren oder seltene Items für den Vulkanschutz zu erwerben.

Parallel zum Release startet ein „Freunde-werben-Freunde-Programm“ (9. April bis 12. Mai). Wer bis zu drei Freunde für das Spiel begeistert, sammelt Ruhmespunkte. Diese sind keine reine Währung für Fortschritt, sondern schalten in der „Hall of Fame“ kosmetische Inhalte und Musiktracks frei. Ein klassisches Tool zur Spielerbindung, das vor allem für diejenigen interessant ist, die ihr römisches Imperium optisch bis ins kleinste Detail individualisieren wollen.

Der DLC scheint genau dort anzusetzen, wo Anno-Spieler am liebsten Zeit verbringen: Bei der Optimierung von Platz und Logistik unter erschwerten Bedingungen. Die Kombination aus der größten Baufläche aller Zeiten und der permanenten Gefahr durch den Vulkan verspricht eine spannende Risiko-Abwägung, die über das bloße „Hübschbauen“ hinausgeht. Wenn das Balancing des Vulkanausbruchs fair bleibt und nicht in frustrierende Willkür ausartet, könnte „Die Verheißung des Vulkans“ ein sehr starker Auftakt für das erste Jahr werden.

Traut ihr euch, eure Metropole direkt an den Fuß des Vulkans zu setzen, oder bleibt ihr lieber bei den sicheren, kleineren Inseln?