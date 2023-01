Anno 1800 ab März zum ersten Mal auf Konsolen

In diesem Strategiespiel ​ haben Spieler die Möglichkeit, ihre Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen: Es können gigantische Metropolen errichtet, effiziente und profitable Logistiknetzwerke aufgebaut, ein exotischer neuer Kontinent kolonisiert, Expeditionen in die ganze Welt unternommen und ihre Gegner diplomatisch, kommerziell oder militärisch dominiert werden.

What do you think?