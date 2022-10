Anno 1800 für PS5 angekündigt, Anmeldung zum technischen Test

In Anno 1800 erlebt man die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert, erschafft Metropolen und ein weltumspannnendes Handelsnetz. Dazu treten die Spieler ihr Erbe an und müssen sich mit neuen Technologien und arglistigen Politikern des 19. Jahrhunderts auseinandersetzen. Schließlich begibt man sich auf ein Abenteuer, um ein Reich zu errichten, das sich von den raucherfüllten Städten Europas bis hin zu den undurchdringlichen Urwäldern Südamerikas erstreckt.

What do you think?