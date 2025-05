Another Crab’s Treasure auf PlayStation Plus – Erster Bonustitel bei den Days of Play verfügbar

Die Days of Play 2025 sind gestartet – und Sony macht ernst: Mit Another Crab’s Treasure landet ein kurioser aber packender Überraschungshit als erstes Bonusspiel im PlayStation Plus Extra-Abo. Wer bei „Soulslike“ sofort an düstere Schlösser, untote Ritter und Frust denkt, sollte diese Krabbe kennenlernen. Denn hier wird die Tiefe des Ozeans zur Arena, der Müll zur Rüstung – und das Ganze überraschend spielenswert.

Bereits zum Launch im April 2024 war klar: Dieses Spiel nimmt das Genre nicht nur wörtlich auf die Schale, sondern auch angenehm auf die Schippe. Statt rostiger Schwerter greift ihr zu Kronkorken, statt düsterer Dungeons kämpft ihr euch durch Korallenriffe und Schiffswracks. Klingt albern? Ist es auch – aber auf die gute Art. Die Entwickler von Aggro Crab beweisen einmal mehr, dass Humor und Herausforderung sich nicht ausschließen müssen.

Gratis für PS Plus Extra: Lachen, sterben, nochmal probieren

Seit heute ist Another Crab’s Treasure für PS5-User mit einem PlayStation Plus Extra-Abo ohne Zusatzkosten verfügbar – als Auftakt für eine Reihe von sechs Sondertiteln während der diesjährigen Aktion. Die restlichen Spiele, darunter Skull and Bones, GTA III Remastered oder Myst, folgen in den kommenden Tagen.

Doch gerade Another Crab’s Treasure ist ein echter Geheimtipp. Das clevere „Shell“-System, bei dem ihr euch im wahrsten Sinne des Wortes ständig neue Panzer aus dem Müll suchen müsst, bringt taktische Tiefe. Dazu kommen Bosskämpfe, die sich irgendwo zwischen „zu niedlich zum Töten“ und „zu fies zum Gewinnen“ bewegen. Wer das Spiel verpasst, verpasst einen der charmantesten Genrevertreter der letzten Jahre – und eine perfekte Abwechslung zu klassischen AAA-Großproduktionen.

Es ist bunt, es ist schräg, es ist herausfordernd – und es ist jetzt kostenlos. Another Crab’s Treasure ist nicht nur das erste Highlight der diesjährigen PS Plus Days of Play, sondern auch ein Beweis dafür, dass das Genre der Soulslikes längst nicht am Meeresgrund angekommen ist. Wer offen für Neues ist, sollte jetzt zugreifen – bevor die Krabbe wieder von der Bildfläche verschwindet.