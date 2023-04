Another Fisherman’s Tale zieht im Mai auch für PS VR2

Another Fisherman’s Tale erscheint am 11. Mai für PS VR2, Meta Quest 2 und PV-VR-Plattformen.

Der Spieler schlüpft in die Rolle von Nina, der Tochter des Protagonisten aus dem Originalspiel, und entdeckt Modelle, Notizen und Fotos, die die geheimnisvolle Vergangenheit ihres Vaters und ihre eigene Kindheit dokumentieren. Nina erinnert sich an die grandiosen Geschichten von Bob dem Fischer über Piraten, versunkene Schiffe, Schätze und mystische Orte und beginnt, seine Abenteuer nachzuspielen, wobei sie kopfüber in eine phantastische Welt aus Erinnerungen und Fantasie eintaucht. Wird es ihr gelingen, die Fakten von der Fiktion zu trennen und die verborgene Wahrheit hinter der Geschichte des Fischers aufzudecken?

