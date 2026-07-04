Ansturm auf PS5-Laufwerke: Sony limitiert Verkäufe wegen hoher Nachfrage

Die Disc stirbt aus! Deshalb greifen Nutzer jetzt vermehrt zu dem wahrscheinlich letzten Laufwerk, das es für die PlayStation geben wird. Gleichzeitig wird der Verkauf erneut limitiert. Sollte man also noch zugreifen, solange es verfügbar ist?

Sony begründet die Kaufbeschränkung für das PS5-Zusatzlaufwerk im eigenen Store mit der hohen Nachfrage. Das offizielle Limit liegt bei einem Exemplar pro Kunde, was vorerst für den eigenen Store gilt. Im regulären Handel können es auch mehr sein, wodurch wie üblich Scalper angelockt werden.

Die paradoxe Sackgasse für Sammler

Auf der Produktseite im PlayStation Direct Store warnt Sony inzwischen offiziell vor dem Aus der hauseigenen Disc-Produktion im Januar 2028. Gleichzeitig rationiert der Konzern die Hardware, die man für genau diese Discs zwingend benötigt.

Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Die Community reagiert mit purem Zynismus auf diesen Widerspruch. Erst streichen sie das feste Laufwerk, verkaufen es uns separat wieder und verknappen es jetzt wie eine Postapokalypse-Ressource. Schlechter Scherz.

„Das ist so, als würde man den Verkauf von Toilettenpapier einschränken, weil alle ihre Fenster mit Brettern vernageln.“, kommentiert ein User auf X.

Für Spieler stellt sich jetzt die existenzielle Frage nach der Zukunftssicherheit. Wer noch physische Spiele besitzt oder gebrauchte Games zocken will, sollte jetzt zuschlagen. Das Laufwerk mutiert zum begehrten Sammlerobjekt. Nach 2028 bleibt die Hardware zwar theoretisch nutzbar für alles, was bis dahin auf Disc gepresst wurde, doch neue PlayStation-Spiele wird es nicht mehr auf Scheibe geben.

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Sollte Sony die Produktion der Laufwerke vor 2028 einstellen, sitzen viele auf einem Haufen nutzlosem Plastik oder dem letzten Bewahrer der physischen Freiheit für euren Backkatalog.

Der aktuelle Run auf die Laufwerke ist kein Zeichen für einen plötzlichen Hardware-Hype, sondern pure Torschlusspanik der Community. Sony schafft künstlichen Druck für ein System, das sie selbst aufs Abstellgleis schieben. Wer physische Medien liebt, bunkert jetzt. Ein Trauerspiel für die Erhaltung von Videospielen.

Wie plant ihr eure Gaming-Zukunft auf der PlayStation: Deckt ihr euch jetzt noch mit Laufwerken und Discs ein oder habt ihr den Wechsel auf rein digital schon komplett zähneknirschend akzeptiert?