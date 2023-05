Anthem – EA wusste, dass das Spiel unfertig war – Anthem Next zu früh aufgegeben?

Ein ehemaliger Bioware-Entwickler gibt aktuell interessante Einblicke in die Entwicklung des gescheiterten Anthem, von dem man genau wusste, dass es unfertig auf den Markt kam. Im zweiten Anlauf habe man mit Anthem Next allerdings zu schnell aufgegeben.

In einer längere Diskussion auf Twitter (via Reddit) äußert sich der Ex-Bioware Entwickler Ian Saterdalen zu seinen damaligen Eindrücken, wonach Anthem im Grunde in nur 15 Monaten entwickelt und ausgeliefert wurde. Das hatte allerdings auch seinen Preis, forderte seinen Tribut und hat letztendlich Spuren hinterlassen.

Unter anderen ist die Rede von 90 Arbeitsstunden pro Woche, die einzelne Entwickler mit Anthem verbracht haben, eine Situation, die weder nachhaltig, noch die Ausnahme war.

„Es gab viele moralische Einbußen auf persönlicher Ebene und auf Teamebene. Jeder hatte seine eigene Art, damit umzugehen. Viele waren angepisst und gestresst. Es war ein Teufelskreis. Die Arbeit mit der Frostbite-Engine war hart und auch dem Launch erhielt das Team wegen der Drop-Rates Morddrohungen.“

EA wusste um den miserablen Zustand von Anthem

Bei EA wusste man wohl um diese Zustände, hat sie scheinbar aber wissentlich ignoriert. Dafür haben sie letztendlich bezahlt, ob aber auch Lehren daraus gezogen wurden, ist unklar. Nach Einschätzung von Saterdalen hätte es 1 bis 2 Studios zusätzlich gebraucht, um die Endgame-Inhalte bereitzustellen, während das Main-Team an der Fertigstellung von Anthem gearbeitet hätte.

„Nach der Veröffentlichung waren alle Hände an Bord, um das Spiel zu stabilisieren. Inhalte und Funktionen, die sie umsetzen wollten, gerieten folglich immer weiter in den Hintergrund. Ein Hauptschwerpunkt, den sie beim Start angehen wollten, waren alle Serverprobleme. Ich denke, das Schlimmste daran war neben der fehlenden Endgame- und Wiederholungsmöglichkeit, dass das Management während der Entwicklung Gating-Mechaniken eingebaut hat, um die Zeit zu ‚verlängern‘, die es brauchte, um die Geschichte fertigzustellen. IIRC wurde es aufgrund von Gegenreaktionen aus der endgültigen Version entfernt.“

Ob die Schilderung des Entwicklers so zu 100 Prozent stimmt, kann sicherlich nicht nachgeprüft werden. Offenbar besteht auch noch ein NDA darüber, was wirklich während der Entwicklung alles gelaufen ist, so dass eine endgültige Retrospektive wohl nicht stattfinden wird.

Abschließend wird noch erwähnt, dass man mit dem Re-Launch Anthem Next auf einem guten Weg war und man bereits einen großartigen Meilenstein erreicht hatte. EA hatte das Projekt dann allerdings komplett eingestampft, was viele der beteiligten Entwickler frustriert hat.