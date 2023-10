Anthology of Fear – Verstörender Horrorttitel nimmt Kurs auf PS5

Anthology of Fear erscheint später in diesem Jahr für PS5 und PS4.

Mit knapp 5 Stunden Spielzeit mag Anthology of Fear vielleicht kurz erscheinen, die intensive Erfahrung spricht allerdings auch für sich, der nach Meinung der User auf Steam eine Trigger-Warnung vorausgehen sollte, insbesondere wenn man psychisch nicht ganz so stabil ist.

„Anthology of Fear ist ein Horrorspiel mit einer linearen Geschichte, in der es nicht an paranormalen und tragischen Erlebnissen, dem Gefühl, verfolgt zu werden, und den Schrecken mangelt, die in den Tiefen des menschlichen Unterbewusstseins lauern. Die Spannung und die erdrückende Atmosphäre werden hier durch eindrucksvolle Bilder und ein der Situation angemessen angepasstes Sounddesign verstärkt. Das ist auch ein Spiel, das das Thema schwere psychische Störungen berührt und dabei auf die reale Welt anspielt“, sagt COO von Ultimate Games S.A., Rafał Jelonek.

OhDeer Studio und 100 GAMES haben den Release von Anthology of Fear für PS5 und PS4 später in diesem Jahr bestätigt. Auf dem PC, wo der Titel seit März erhältlich ist, bezeichnet man Anthology of Fear als verstörend und brutal, der einem mit einer knallharten Story konfrontiert.

What do you think?