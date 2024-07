Apex Legends: Battle Pass Preis wird verdoppelt, Spieler protestieren

Die Proteste der Spieler ließen nicht lange auf sich warten, denn „Apex Legends“ ist nach wie vor in einem nicht optimalen Zustand. Das wird seit Monaten kritisiert und EA sollte sich nach Ansicht der Spieler lieber darum kümmern und nicht um höhere Preise für den Battle Pass. In dem neuen Modell sehen nicht wenige zudem eine noch größere Abzocke .

