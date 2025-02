Apex Legends – EA drängt Synchronsprecher, Rechte für KI-Training abzutreten

Laut Chemin sei dies nicht das erste und sicher nicht das letzte Mal, dass Synchronsprecher mit fragwürdigen Vertragsbedingungen konfrontiert werden. Die aktuelle Entwicklung reiht sich in eine wachsende Liste von Fällen ein , in denen Studios versuchen, mit der Hilfe von KI langfristig Kosten zu sparen – auf Kosten der Kreativen.

Chemin hofft auf eine Einigung zwischen dem Aufnahmestudio und dem Publisher, um unter fairen Bedingungen weiterarbeiten zu können. Ähnliche Verträge seien auch in anderen Ländern verschickt worden, was auf eine branchenweite Entwicklung hindeutet.

Die Synchronsprecherin Pascale Chemin, die seit sechs Jahren die französische Stimme der Legende Wraith ist, machte die brisante Situation öffentlich. In einem Instagram-Post erklärte sie, dass sie – zusammen mit allen 31 weiteren Synchronsprechern – einen zusätzlichen Vertrag erhalten habe. Dieser stamme direkt vom Publisher und fordere neben Vertraulichkeit auch die Übertragung der Rechte an ihrer Stimme.

