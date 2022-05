Apex Legends: Errettung – Erstes Gameplay & Geschichten aus den Outlands

Weitere Details zu Apex Legends: Errettung folgen kurz vor der offiziellen Veröffentlichung des Updates am 10. Mai auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC.

Zudem wurde auch der neueste „Geschichten aus den Outlands“-Trailer veröffentlicht, der Fans einen genaueren Blick auf die neue Legende Newcastle gewährt. In wahrer Heldenmanier hat er seine Kleinstadt jahrelang verteidigt, nun will er sich bei den Apex-Spielen beweisen, um für Sicherheit seiner Nachbarschaft auch weiterhin zu sorgen. Newcastle hat nur einen Versuch – gewinnt er, kann er endlich die Schulden von Harris Valley bezahlen. Sollte er scheitern, wird seine Stadt brennen.

Nach einer großen Schlacht mit den Legenden ist an der Küste von Sturmpunkt ein riesiger Leviathan gefallen, und gefährliche neue IMC-Arsenale sind aufgetaucht. Errettung führt mit Newcastle außerdem eine neue Legende ein, einen heldenhaften Verteidiger, der in die Schusslinie springen wird, um sein Team zu schützen. Spieler:innen können mit dem neuesten Battle Pass den Ritter in sich wecken und dank des überarbeiteten Ranglistensystems bessere Belohnungen für ihr Können und Teamwork erhalten.

