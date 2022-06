Apex Legends – Erwachen-Sammel-Event vorgestellt

Electronic Arts und Respawn Entertainment stellen das neue, befristete „Erwachen-Sammel-Event“ in Apex Legends vor. Das Event markiert die Rückkehr des Kontrolle-Modus und beinhaltet neue Inhalte wie Lifelines Stadteroberung, eine Event-Belohnungsreihe, befristete kosmetische Objekte und mehr.

Das Erwachen-Sammel-Event startet am 21. Juni auf allen Plattformen und besucht die Lifelines Klinik, eine neue Location, an der man sich von seinen Wunden erholen und etwas relaxen kann. Die Klinik ist ein hochmodernes Gebäude und zwischen den Gärten und den Kulturentürmen in der nordöstlichen Ecke von Olympus zu finden.

Hier können Legenden die Vorteile der raffiniertesten, automatischen Heilungssysteme der Outlands voll auskosten. Wenn eine verletzte Legende einen Fuß auf die Plattform gesetzt hat, wird sich ein Heilungsstrahl aktivieren, der sich dann an der Legende festsetzt. Solange der medizinische Bereich aufgeladen ist, wird die Heilung ununterbrochen durchgeführt.

Lifelines Klinik

Kontrolle-Modus kehrt zurück

Der befristete Kontrolle-Modus kehrt ebenfalls zurück, der sich am Rand der Welt, Olympus sowie Sturmpunkt in der Rotation befindet. Dieser bietet folgende Highlights:

„Kontrolle“ wurden Werbedrohnen hinzugefügt. Sie existieren hauptsächlich, um für Flair zu sorgen und damit wir etwas zur Geschichte beitragen können, aber natürlich könnt ihr sie auch gerne abschießen.

Verbesserungen an der Spielersuche – Füllt Plätze fehlender Spieler zu Beginn von „Kontrolle“ mit neuen Spielern auf, um unfaire Partien zu vermeiden.

Neue Tabs für den Über-Bildschirm – Können in der Lobby eingesehen werden und sind außerdem auch in Partien von „Kontrolle“ sichtbar. Einer der neuen Tabs stellt eine Übersicht über die Wertungen bereit. Der andere enthält Details über die Funktionsweise des Spawn-Systems.



Wie gewohnt gibt es auch jede Menge Belohnungen, Rabatte und weitere Optimierungen, die Respawn auf der offiziellen Webseite festgehalten hat.