Apex Legends: Future Icons Event bringt 1v1-Duelle, neue Skins und Balance-Updates

Electronic Arts und Respawn Entertainment nutzen das Mid-Season-Update von Apex Legends, um mit dem Future Icons Event frischen Wind ins Spiel zu bringen. Vom 24. Juni bis 15. Juli erwarten die Spieler nicht nur kosmetische Highlights, sondern vor allem einen neuen Spielmodus, der gezielt auf Skill statt Chaos setzt: Arenen: Duelle.

Neuer Modus: 1v1 statt Battle Royale

Mit Arenas: Duels verlässt Apex Legends für einen Moment seine klassischen Teamgefechte und probiert etwas anderes: 30 Spieler treten in schnellen 1v1-Duellen gegeneinander an, die jeweils maximal fünf Minuten dauern. Dabei wird alles dem Zufall überlassen – von der Legende bis zum Spawnpunkt. Fähigkeiten sind anfangs deaktiviert, was den Fokus klar auf Aim, Movement und Map-Kenntnis legt. Eine Live-Rangliste dokumentiert die individuelle Performance.

Später im Split sollen auch die Fähigkeiten wieder aktiviert werden – was dem Modus eine neue strategische Ebene hinzufügt. Für viele dürfte das Format eine willkommene Abwechslung und gleichzeitig ein Trainingsplatz sein – sei es vor dem Ranked-Grind oder einfach zum Reinkommen.

Neue Skins & gezielte Balance-Anpassungen

Wer es stilvoll mag, kann sich auf legendäre Skins für Rampart, Octane und den Peacekeeper freuen. Dazu gibt’s Wattsons neuen Prestige-Skin „Apex Icon“ inklusive exklusivem Dive Trail. Ob man’s braucht? Geschmackssache. Aber schick sind sie allemal.

Im Bereich Balancing hat Respawn dieses Mal drei Legenden unter die Lupe genommen:

Wattson bekommt mehr Kontrolle durch schnellere taktische Abklingzeiten und verstärkte Elektrozäune.

bekommt mehr Kontrolle durch schnellere taktische Abklingzeiten und verstärkte Elektrozäune. Vantage profitiert von einem überarbeiteten Ultimate ohne Laser-Zielmarkierung und einem neuen Gun-Shield-Upgrade.

profitiert von einem überarbeiteten Ultimate ohne Laser-Zielmarkierung und einem neuen Gun-Shield-Upgrade. Ash bleibt dank verkürzter Dash-Abklingzeit mobil, trotz des Wegfalls ihres früheren Double Dash. Die doppelte Ult ist jetzt früher im Match verfügbar.

Dazu kommen allgemeine Verbesserungen wie eine klarere Audiowahrnehmung – vor allem bei freundlichen Seilrutschen und nicht-bedrohlichen Schritten. Ein kleines, aber willkommenes Detail.

Mit dem Future Icons Event traut sich Apex Legends etwas Neues – und das ziemlich kontrolliert. Kein reines Chaos-Event, sondern ein Testlauf für mehr Präzision im Gameplay. Ob das 1v1-Format langfristig überzeugt, bleibt abzuwarten. Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr vom neuen Modus? Spielerei oder sinnvoller Skill-Check?