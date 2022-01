Apex Legends – Mad Maggie als neue Legende vorgestellt

Respawn und EA schicken mit Mad Maggie die nächste Legende in Apex Legends in den Ring. Mad Maggie wird mit dem nächsten Title-Update am 08. Februar verfügbar sein.

Mad Maggie ist bekannt dafür, wie eine Abrissbirne in die Arena zu stürmen und sich den Spielen als neue Legende erstmals in Aktion zu präsentieren. Als Punkrock-Kriegsherrin und niederträchtige Verrückte der Outlands ist sie Fans aufgrund ihrer einstigen Freundschaft mit Fuse und ihrer früheren Übernahmen der Apex-Spiele bestens bekannt.

Einen Vorgeschmack auf Mad Maggie liefert schon jetzt der neue „Geschichten aus den Outlands“-Trailer, während weitere Details rechtzeitig vor dem Release folgen.

Season 12 Details

Derweil sind auch schon erste kleine Details zur Season 12 bekannt, in der man verschiedene Nerfs und Buffs umsetzen wird. Hier wird es voraussichtlich ein Update für Gibraltar geben, da der Spaßfaktor hier wohl noch etwas zu niedrig ausfällt.

„Wir möchten etwas an Gibraltars Ausrüstung neu ausbalancieren,“ so Respawn. „Die Leute wählen Gibraltar aus der Not heraus, sie haben nicht viel Spaß mit ihm“.

Weitere Änderungen betreffen einzelne Legenden, die Spitfire LMG Care-Pakete, sowie generelle Balance-Anpassungen über das Spiel hinweg.

Details dazu möchte man ebenfalls enthüllen, sobald der Release am 08. Februar ansteht.