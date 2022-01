Apex Legends – Neuer Outlands-Trailer enthüllt die Vorgeschichte von Bangalore

EA und Respawn zeigen heute einen neuen Trailer zu Apex Legends und der Reihe „Geschichten aus den Outlands“, in der die Hintergründe der einzigartigen und diversen Charaktere des Spiels beleuchtet werden.

Im aktuellsten Video muss Legende Bangalore – hin- und hergerissen zwischen ihrem Bruder und dem einzigen Zweck, den sie jemals kannte – schwierige Entscheidungen treffen und die harten Konsequenzen nach der Schlacht von Gridiron tragen.

Apex Legends: Flucht führte mit Sturmpunkt ein tropisches Inselparadies mit gefährlichen Geheimnissen in den Free-to-Play Helden-Shooter ein, in dem legendäre Charaktere am Rand des Grenzlandes um Ruhm und Reichtum kämpfen.

Apex Legends ist weiterhin kostenlos auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Origin und Steam erhältlich.