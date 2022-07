Apex Legends: Neuer Trailer stellt Vantage und die neue Season genauer vor

Am 9. August startet in Apex Legends die 14. Season, die den Titel Hunted tragen wird. Schon vor ein paar Tagen gab es einen ersten Eindruck der neuen Legende Vantage, bei dem wir mehr über ihre Vergangenheit erfahren haben. In einem neuen Trailer sehen wir jetzt, wie Vantage ihr Debüt bei den Apex Games feiert. Dabei gibt es ein paar Eindrücke zu ihren Fähigkeiten und die Rückkehr von King’s Canyon wird erneut angeteasert.

Apex Legends: Das ist die neue Legende Vantage

Aus dem ersten Trailer wissen wir, dass Vantage als Kind einer zu Unrecht verurteilten Kriminellen auf dem trostlosen Eisplaneten Págos aufgewachsen ist und dort in der rauen Umgebung das Überleben gelernt hat. Durch einen Fehler werden die Behörden wieder auf sie und ihre Mutter aufmerksam und Vantage landet bei den Spielen.

Hier wird sie erst nicht für voll genommen und eher wie ein Anhängsel als als Teammitglied behandelt. Das ändert sich aber, sobald sie ihre Fähigkeiten einsetzt und ihre Mitstreiter rettet. Wie ihre Skills letztendlich funktionieren, werden wir erst in ein paar Tagen erfahren, aber immerhin gibt es ein paar Hinweise.

Durch ein AR-Gerät kann sie offenbar Informationen sammeln. So bekommt sie etwa angezeigt, welche Legenden unterwegs sind und wie weit diese entfernt sind. Mit ihrem kleinen geflügelten Begleiter Echo erreicht sie höher gelegene Bereiche. Dabei scheint sie eine Art Jetpack zu benutzen. Dieses wird wohl nicht frei einsetzbar sein wie das, das Valkyrie auf dem Rücken trägt.

Zu guter Letzt verfügt sie über ein eigenes Scharfschützengewehr, mit dem sie in Windeseile einen Gegner nach dem anderen ausschaltet. Älteren Leaks zufolge markiert Vantage mit dem Gewehr feindliche Legenden, die dann mehr Schaden erleiden. Im Trailer sieht es aber eher so aus, als würde die Waffe selbst eine Menge Schaden verursachen. Am Ende des Trailers wird eine Gameplay-Premiere für den 1. August angekündigt. Spätestens dann sollten wir gesicherte Informationen zu allen Fähigkeiten bekommen.

Die 14. Season von Apex Legends beginnt am 9. August und bringt unter anderem eine Erhöhung des Maximallevels sowie die Rückkehr der beliebten Map King’s Canyon, inklusive dem wiederaufgebauten Skull Town. Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen: