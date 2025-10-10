Apex Legends: Raise Hell Halloween-Event – Wenn Mad Maggie selbst der Tod fürchtet

Der Tod wollte Mad Maggies Seele, doch sie hat gelacht. Das ist der Ton, mit dem Apex Legends in sein diesjähriges Halloween-Event Raise Hell startet, und der passt perfekt. Zwischen explodierenden Granaten, untoten Legionen und dämonischen Kräften verwandelt sich die Arena in eine Art Zwischenwelt, in der selbst die Hölle kurz innehält. Vom 14. Oktober bis zum 4. November läuft das Spektakel auf allen Plattformen, und bringt dabei nicht nur neue Modi, sondern auch ein ungewöhnliches Spielgefühl.

Wildcard wird zur Höllenkarte

Im Mittelpunkt steht der Joker-Modus Wildcard, der sich diesmal komplett neu präsentiert: Spieler:innen wählen zwischen zwei Fraktionen – Reaper oder Demon – und erhalten jeweils besondere Fähigkeiten.

Reaper setzen auf Geschwindigkeit und Präzision: schnellere Nachladezeiten, garantierte kritische Treffer und höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Wer stattdessen den Dämonenweg wählt, bekommt rohe Gewalt in Reinform – unendliche Munition, explodierende Gegner beim Knockdown und eine vampirische Gesundheitsregeneration.

Dazu kommt das Comeback der Rev Shell-Granaten, die sich selbstständig auf Gegner stürzen und für ordentlich Chaos sorgen. Auch Loot-Bins spielen verrückt: verflucht, unberechenbar und manchmal mit einer Überraschung, die man lieber nicht erleben möchte.

Skins, Belohnungen und der Prestige-Moment

Natürlich gibt’s im Raise Hell-Event wieder exklusive kosmetische Inhalte, darunter legendäre Skins für Ash, Revenant, Fuse, Octane, Caustic und Horizon. Das Highlight ist jedoch Mad Maggies Prestige-Skin Apex-Kriegerin, inklusive individuellem Finisher und Skydive-Trail. Damit unterstreicht sie ihren Status als Legende, die selbst dem Tod einen Mittelfinger zeigt.

Im Event-Shop lassen sich zudem täglich Punkte verdienen (bis zu 2.050 pro Tag), die in Belohnungen umgesetzt werden können. Alles ist wie gewohnt mit Apex Coins, Crafting Metals oder Event Packs erhältlich – wer also sein Loadout stilgerecht auf „Höllenchaos“ trimmen will, hat reichlich Gelegenheit.

Wenn Halloween zur Waffe wird

Mit Raise Hell zeigt Apex Legends einmal mehr, dass saisonale Events mehr als nur Kosmetik sein können. Der Mix aus taktischen Vorteilen, neu interpretierten Mechaniken und cleverem Halloween-Flair dürfte selbst Veteranen überraschen.

Und Mad Maggie? Die lacht weiter dem Tod ins Gesicht, während wir versuchen, in diesem Inferno nicht selbst geerntet zu werden.