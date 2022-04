Apex Legends – Rückkehr des Krisenherd-Modus mit neuem Event

Das befristete Event, das bis zum 03. Mai 2022 läuft, markiert die Rückkehr des Krisenherd-Modus und bietet neue kosmetische Objekte und vieles mehr. In Krisenherd werden Heilobjekte aus dem Beutepool entfernt und durch „Krisenherd-Zonen“ ersetzt. Diese Zonen stellen große Bereiche dar, in denen alle Legenden geheilt werden können.

EA und Respawn haben die Rückkehr des Krisenherd-Modus in Apex Legends angekündigt, der am 19. April mit einem neuen Event verfügbar sein wird.

