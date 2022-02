Apex Legends: Ungehorsam samt neuen Battle Pass gestartet, PS5 Version folgt

EA und Respawn starten mit Apex Legends: Ungehorsam die nächste Season in dem Battle Royale-Shooter, die samt neuem Battle Pass verfügbar ist.

Mit Ungehorsam wird unter anderem einer neuer befristeter Modus „Kontrolle“ eingeführt, ebenso die neue Legende Mad Maggie, ein Karten-Update für das sabotierte Olympus, einen neuen Battle Pass und ein Sammel- und Community-Event anlässlich des dritten Geburtstags.

Neuer Modus „Kontrolle“

In diesem befristeten neue Modus können Spieler in den ersten drei Wochen von „Ungehorsam“ eine neue Möglichkeit, Apex Legends zu erleben. Dazu erwartet euch ein actiongeladenes 9-gegen-9-Spektakel, bei dem zwei Teams um die Eroberung von Kontrollpunkten auf der Karte kämpfen. Teamwork ist in diesem Modus mit den bis dato größten Teams entscheidend, da die Legenden neue Wege finden müssen, das Optimum aus ihren Squads herauszuholen.

Neue Legende Mad Maggie

Die neue Legende ist eine abgebrühte Kriegsherrin und die niederträchtigste Verrückte der Outlands, die wie eine Abrissbirne über die Apex-Spiele wacht. Dank ihres Geschicks mit Schrotflinten, der Fähigkeit, Gegner in Deckung auszuschalten und ihrer ultimativen Fähigkeit ist Mad Maggie eine offensive Heldin, die für eine aggressive Spielweise geschaffen ist.

Sabotiertes Olympus

Ein hinterhältiger Schleichangriff der neuen Legende Mad Maggie, die Objekte und Gebäude durch die Stadt teleportiert, hat auf Olympus für Chaos gesorgt. Da Mad Maggies Sabotage die natürliche Ordnung gestört hat, müssen sich die Legenden rasch an ihre neue Umgebung anpassen, um zu überleben.

Neuer Battle Pass

Mit Ungehorsam ist wie gewohnt auch ein neuer Battle Pass verfügbar. Mit diesem bekommen Spieler neue Skins wie Seers legendäre „Aces High“, Lobas legendäre Gesetzesverstoß-Skin sowie vollständigen Sets für Ash, Crypto und Lifeline, die neue epische Skins enthalten.

Bei Vervollständigung des Ungehorsam-Battle-Pass sind die reaktiven Hemlock-Skins „Gentleman-Baller“ und „Kreischmaschine“ freischaltbar. Außerdem enthält der Battle Pass noch viele andere aufregende Belohnungen, wie Musik-Packs, Ladebildschirme, Emotes, Abzeichen, Waffen-Talismane und mehr.

Feier anlässlich des dritten Geburtstags

In den ersten drei Wochen von Apex Legends: Ungehorsam können Spieler:innen an der Geburtstagsparty teilnehmen, indem sie sich folgende Anmeldungsbelohnungen sichern:

08. bis 15. Februar: Drei Octane-Themenpacks und die Legende selbst (sofern noch nicht im Kader vorhanden)

Drei Octane-Themenpacks und die Legende selbst (sofern noch nicht im Kader vorhanden) 15. bis 22. Februar: Drei Wattson-Themenpacks und die Legende selbst (sofern noch nicht im Kader vorhanden)

Drei Wattson-Themenpacks und die Legende selbst (sofern noch nicht im Kader vorhanden) 22. Februar bis 01. März: Drei Valkyrie-Themenpacks sowie ein legendäres Pack und die Legende selbst (sofern noch nicht im Kader vorhanden)

Inzwischen mehreren sich auch die Hinweise auf den baldigen Release der PS5-Version, die inzwischen auch die europäische PEGI passiert hat. Respawn hatte bereits angedeutet, dass man schon sehr bald mehr dazu hören wird.