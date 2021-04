Apex Legends: Vermächtnis – Valkyries Fähigkeiten vorgestellt

Respawn gibt heute einen Einblick in die Fähigkeiten von Valkyrie in Apex Legends: Vermächtnis, das in wenigen Tagen an den Start geht. Entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen, ist Valkyrie mit ihren einzigartigen Fähigkeiten bereit, Geschichte zu schreiben und dafür zu sorgen, dass sich bei den Apex-Spielen alle an sie erinnern.

Vorab gibt es im neuen Video einen Einblick auf den Jetpack und die neuen Fähigkeiten der fliegenden Legende, direkt vom Entwickler.

Die neue Legende Valkyrie besitzt folgende Fähigkeiten:

Passiv: VTOL-Düsen – Spieler nutzen Valkyries Jetpack, um neue oder hoch gelegene Positionen einzunehmen und ihre Gegner auszukundschaften. Der Düsen-Treibstoff ist begrenzt, füllt sich aber im Laufe der Zeit wieder auf.

– Spieler nutzen Valkyries Jetpack, um neue oder hoch gelegene Positionen einzunehmen und ihre Gegner auszukundschaften. Der Düsen-Treibstoff ist begrenzt, füllt sich aber im Laufe der Zeit wieder auf. Taktisch: Raketenschwarm – Valkyrie feuert einen Schwarm aus Raketen ab, die den Feind verletzen und irritieren.

– Valkyrie feuert einen Schwarm aus Raketen ab, die den Feind verletzen und irritieren. Ultimativ: Himmelssprung – Damit heben Spieler ab, um große Entfernungen zu überwinden – und können sogar ihr gesamtes Squad in Sicherheit bringen.

Apex Legends: Vermächtnis verspricht außerdem den permanenten neuen 3-gegen-3 Arenen-Modus, den tödlichen Bocek-Bogen, ein Karten-Update für Olympus, einen neuen Battle Pass und mehr.

Das Update wird am 04. Mai für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam veröffentlicht.